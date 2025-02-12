Предоставляется ли помощь на погребение в 2025 году

В этом году государство продолжит оказывать помощь на погребение. Размер этой выплаты зависит от пенсии умершего.

Какая помощь на погребение сейчас

Пенсионеры, получавшие выплаты согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" или другому закону, имеют право на выплату, равную 2 пенсиям умершего, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Обратите внимание! В таком случае, берется размер пенсии на момент смерти.

Чтобы получить такую помощь, лицо должно обратиться в ПФУ с заявлением и пакетом документов:

паспорт;

идентификационный код,

свидетельство о смерти,

выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния (или справка о смерти пенсионера);

справка с реквизитами банковского счета.

Средства будут зачислены на банковский счет лица, проводившего погребение.

Если у получателя отсутствует текущий банковский счет, то выплата осуществляется через международную платежную систему "Быстрая копейка": заявитель в любом отделении Ощадбанка может получить средства, обратившись с паспортом и идентификационным кодом,

– сообщает ПФУ.

Заметьте! Есть лица для которых эта помощь рассчитывается по-другому. В частности, речь идет о военных пенсионерах.