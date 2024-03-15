До 3000 гривен помощи: как украинцам получить выплаты от благотворителей

Украинцы, пострадавшие от войны, могут получить финансовую помощь до 3000 гривен. Попросить о поддержке можно через социальный проект благотворительной организации Direct Help.

Социальный проект помощи

Благотворительная организация Direct Help запускает социальный проект, позволяющий лицам из любой страны мира оказать финансовую поддержку украинцам, пострадавшим в результате войны. Максимальная сумма помощи составляет 3000 гривен.

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Эта инициатива позволяет благотворителям со всего мира непосредственно поддержать граждан Украины, которые в этом нуждаются. Осуществляется это через платформу United4Ukraine.

Как получить помощь

Для тех, кто желает воспользоваться этой возможностью, необходимо зайти на страницу проекта и пройти процедуру регистрации или обратиться с запросом в личные сообщения на странице United4Ukraine в Facebook.

Попросить о поддержке можно через социальный проект благотворительной организации Direct Help. Согласно, для того, чтобы получить помощь, необходимо выполнить следующие шаги:

Создать свой профиль. Предоставить информацию о себе. Объяснить, почему решили попросить помощи; Указать, на что будут потрачены полученные деньги.

Администраторы рассмотрят профиль человека и пришлют на электронную почту соответствующее письмо. После положительного ответа профиль смогут просматривать благотворители и по желанию отправлять средства.

Денежная помощь от ООН

Форму регистрации можно найти на странице проекта или написать в личные сообщения на странице United4Ukraine в Facebook.

Также пенсионерам, в частности ВПЛ, проживающих на территориях активных или возможных боевых действий, включенных в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Россией – предоставляется денежная помощь от Всемирной продовольственной программы ООН.

Перечень таких пенсионеров формируется в соответствии с информацией, содержащейся в базах данных ПФУ. Эти выплаты осуществляются без обращения лица в ВПП или ПФУ.