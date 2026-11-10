Деньги из Дании: Украина получит 660 миллионов евро на оружие и электроэнергию

Куда будут направлены новые средства от партнеров

Дания официально объявила о выделении Украине 32-го пакета военной помощи на сумму 4,8 миллиарда датских крон, что эквивалентно 660 миллионам евро. Кроме того, украинская энергосистема получит экстренный грант в размере 20 миллионов евро для поддержания стабильного снабжения электроэнергией и теплом, что пишет DR.

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О масштабной финансовой поддержке сообщил министр иностранных дел Ларс Лекке Расмуссен после заседания Комитета по вопросам внешней политики. Объявление о выделении транша специально приурочили к приезду украинской делегации в Копенгаген.

Мы хотели бы воспользоваться сегодняшним днем, когда Зеленский находится с визитом, чтобы на практике продемонстрировать, что вы можете рассчитывать на поддержку Дании– Ларс Лекке Расмуссен, министр иностранных дел.

Министр подчеркнул, что эти инвестиции в вооружение крайне необходимы для обеспечения максимально сильной позиции Украины на поле боя и защиты экономики от российского террора.

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Что известно о визите президента

Финансовые договоренности стали результатом активной дипломатической работы во время визита Владимира Зеленского в Данию 10 ноября. В графике главы государства запланированы переговоры с премьер-министром Метте Фредериксен, лидерами Северной Европы и местными чиновниками. Уже 11 ноября президент Украины должен выступить перед депутатами датского парламента – Фолькетинга, где ключевой темой станет дальнейшее финансирование оборонных и энергетических нужд нашего государства.

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Кстати, в понедельник, 9 ноября, в Париже открылась конференция доноров по вопросу о восстановлении защитной конструкции Чернобыльской АЭС, поврежденной врагом.