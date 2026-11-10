Гроші від Данії: Україна отримає 660 мільйонів євро на зброю та світло

Куди спрямують нові кошти від партнерів

Данія офіційно оголосила про виділення Україні 32-го пакета військової допомоги на суму 4,8 мільярда данських крон, що еквівалентно 643 мільйонам євро. Крім того, українська енергосистема отримає екстрений грант у розмірі 20 мільйонів євро для підтримки стабільного постачання світла та тепла, про що пише DR.

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Про масштабну фінансову підтримку повідомив міністр закордонних справ Ларс Льокке Расмуссен після засідання Комітету з питань зовнішньої політики. Оголошення траншу спеціально приурочили до приїзду української делегації в Копенгаген.

Ми хотіли б скористатися сьогоднішнім днем, коли Зеленський перебуває з візитом, щоб на практиці продемонструвати, що ви можете розраховувати на підтримку Данії– Ларс Льокке Расмуссен, міністр закордонних справ.

Міністр наголосив, що ці інвестиції у зброю критично необхідні для забезпечення максимально сильної позиції України на полі бою та захисту економіки від російського терору.

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Що відомо про візит президента

Фінансові домовленості стали результатом активної дипломатичної роботи під час візиту Володимира Зеленського до Данії 10 листопада. У графіку глави держави заплановані переговори з прем'єркою Метте Фредеріксен, лідерами Північної Європи та місцевими урядовцями. Вже 11 листопада президент України має виступити перед депутатами данського парламенту – Фолькетингу, де ключовою темою стане подальше фінансування оборонних та енергетичних потреб нашої держави.

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До речі, у понеділок, 9 листопада, в Парижі відкрилася конференція донорів щодо ремонту захисної конструкції Чорнобильської АЕС, пошкодженої ворогом.