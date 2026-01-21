Не только деньги: Дания усиливает помощь в ответ на энергетический террор России

Фонд энергетической поддержки Украины растет. Дания объявила о выделении дополнительной денежной помощи для энергетики, чтобы помочь украинцам пережить зиму.

Сколько средств выделяет Дания?

Копенгаген выделяет еще 150 миллионов датских крон (или 20 миллионов евро) из средств помощи развитию, передает 24 Канал со ссылкой на посольство Дании в Украине.

Россия усиливает удары по инфраструктуре Украины, соответственно, поддержка со стороны Дании также растет,

– говорится в сообщении.

Финансовую поддержку Дания направит по нескольким направлениям:

в Фонд поддержки энергетики Украины, отвечающий за закупку энергооборудования – 80 миллионов датских крон;

через организацию UNOPS Ukraine and East Europe на оборудование для защиты энергообъектов – 30 миллионов датских крон;

через партнеров, которые могут как можно быстрее обеспечить Украину экстренной помощью – еще 40 миллионов датских крон.

В дополнение к этому Дания передала применяемое электрооборудование, которое использовалось на станции Аснес, что в Калундборге. Оно особенно важно для Украины, поскольку эти компоненты нужны, но найти их сложно – некоторые элементы старых типов поставляют очень долго, а другие – не выпускают сейчас вообще.

Дания поддерживает долгосрочную безопасность Украины, но также заботится о том, чтобы украинские семьи жили в тепле в течение зимы, хотя в стране продолжается война. Дания поддерживает украинцев, которые живут в реальности, которая очень далека от датской,

– отметили в посольстве.

Кто еще присылает помощь?

Ранее стало известно о дополнительной финансовой поддержке Нидерландов для энергетического сектора Украины. Премьер-министр Юлия Свириденко рассказала, что Украина получит 23 миллионов евро.

Эти средства направят на обеспечение критических потребностей энергетического сектора Украины:

финансирование закупок газа;

срочный ремонт электростанций;

поставки энергооборудования, которое изготавливают нидерландские компании, в частности, генераторов и кабелей.

Вместе с этой дополнительной поддержкой общий объем помощи Нидерландов энергетической сфере Украины составит в 2026 году 133 миллиона евро.

Важно! Также на следующей неделе Ирландия должна прислать 25 миллионов евро в Фонд поддержки энергетики Украины.

Как помогают Украине?