Не только деньги: Дания усиливает помощь в ответ на энергетический террор России
- Дания выделяет 150 миллионов датских крон для поддержки датской энергетики Украины энергетики Украины, в частности 80 миллионов на закупку энергооборудования.
- Нидерланды предоставляют Украине дополнительные 23 миллиона евро для обеспечения критических потребностей энергетического сектора, планируя общую помощь в 133 миллиона евро в 2026 году.
Фонд энергетической поддержки Украины растет. Дания объявила о выделении дополнительной денежной помощи для энергетики, чтобы помочь украинцам пережить зиму.
Сколько средств выделяет Дания?
Копенгаген выделяет еще 150 миллионов датских крон (или 20 миллионов евро) из средств помощи развитию, передает 24 Канал со ссылкой на посольство Дании в Украине.
Смотрите также Для некоторых регионов Украины закупят генераторы на более чем 2 миллиарда гривен
Россия усиливает удары по инфраструктуре Украины, соответственно, поддержка со стороны Дании также растет,
– говорится в сообщении.
Финансовую поддержку Дания направит по нескольким направлениям:
- в Фонд поддержки энергетики Украины, отвечающий за закупку энергооборудования – 80 миллионов датских крон;
- через организацию UNOPS Ukraine and East Europe на оборудование для защиты энергообъектов – 30 миллионов датских крон;
- через партнеров, которые могут как можно быстрее обеспечить Украину экстренной помощью – еще 40 миллионов датских крон.
В дополнение к этому Дания передала применяемое электрооборудование, которое использовалось на станции Аснес, что в Калундборге. Оно особенно важно для Украины, поскольку эти компоненты нужны, но найти их сложно – некоторые элементы старых типов поставляют очень долго, а другие – не выпускают сейчас вообще.
Дания поддерживает долгосрочную безопасность Украины, но также заботится о том, чтобы украинские семьи жили в тепле в течение зимы, хотя в стране продолжается война. Дания поддерживает украинцев, которые живут в реальности, которая очень далека от датской,
– отметили в посольстве.
Кто еще присылает помощь?
Ранее стало известно о дополнительной финансовой поддержке Нидерландов для энергетического сектора Украины. Премьер-министр Юлия Свириденко рассказала, что Украина получит 23 миллионов евро.
Эти средства направят на обеспечение критических потребностей энергетического сектора Украины:
- финансирование закупок газа;
- срочный ремонт электростанций;
- поставки энергооборудования, которое изготавливают нидерландские компании, в частности, генераторов и кабелей.
Вместе с этой дополнительной поддержкой общий объем помощи Нидерландов энергетической сфере Украины составит в 2026 году 133 миллиона евро.
Важно! Также на следующей неделе Ирландия должна прислать 25 миллионов евро в Фонд поддержки энергетики Украины.
Как помогают Украине?
Украина с начала года получила масштабную международную поддержку для стабилизации работы энергетической системы. Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что к помощи уже присоединились 17 государств и Европейский Союз, которые поставляют оборудование и ресурсы для усиления устойчивости украинской инфраструктуры.
В частности, поддержка Италии предусматривает два этапа поставки оборудования. Сначала Украина получит 80 мощных бойлеров. Далее, течение следующих шести месяцев, поступит еще более 300 единиц оборудования общей мощностью 806 МВт. По словам руководителя Офиса президента Кирилла Буданова, технику прежде всего направят в общины, которые больше всего пострадали от российских атак.
Также ожидают новые партии резервного энергетического оборудования Словакия, Азербайджана и Чехии. В состав грузов входят трансформаторы, генераторы, кабельная продукция, медицинское оборудование и другая гуманитарная помощь. Все это необходимо для скорейшего возвращения света и тепла в дома украинцев и восстановления энергетических объектов после вражеских обстрелов.