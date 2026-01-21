Сколько средств выделяет Дания?

Копенгаген выделяет еще 150 миллионов датских крон (или 20 миллионов евро) из средств помощи развитию, передает 24 Канал со ссылкой на посольство Дании в Украине.

Россия усиливает удары по инфраструктуре Украины, соответственно, поддержка со стороны Дании также растет,

– говорится в сообщении.

Финансовую поддержку Дания направит по нескольким направлениям:

в Фонд поддержки энергетики Украины, отвечающий за закупку энергооборудования – 80 миллионов датских крон;

через организацию UNOPS Ukraine and East Europe на оборудование для защиты энергообъектов – 30 миллионов датских крон;

через партнеров, которые могут как можно быстрее обеспечить Украину экстренной помощью – еще 40 миллионов датских крон.

В дополнение к этому Дания передала применяемое электрооборудование, которое использовалось на станции Аснес, что в Калундборге. Оно особенно важно для Украины, поскольку эти компоненты нужны, но найти их сложно – некоторые элементы старых типов поставляют очень долго, а другие – не выпускают сейчас вообще.

Дания поддерживает долгосрочную безопасность Украины, но также заботится о том, чтобы украинские семьи жили в тепле в течение зимы, хотя в стране продолжается война. Дания поддерживает украинцев, которые живут в реальности, которая очень далека от датской,

– отметили в посольстве.

Кто еще присылает помощь?

Ранее стало известно о дополнительной финансовой поддержке Нидерландов для энергетического сектора Украины. Премьер-министр Юлия Свириденко рассказала, что Украина получит 23 миллионов евро.

Эти средства направят на обеспечение критических потребностей энергетического сектора Украины:

финансирование закупок газа;

срочный ремонт электростанций;

поставки энергооборудования, которое изготавливают нидерландские компании, в частности, генераторов и кабелей.

Вместе с этой дополнительной поддержкой общий объем помощи Нидерландов энергетической сфере Украины составит в 2026 году 133 миллиона евро.

Важно! Также на следующей неделе Ирландия должна прислать 25 миллионов евро в Фонд поддержки энергетики Украины.

Как помогают Украине?