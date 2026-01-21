Скільки коштів виділяє Данія?

Копенгаген виділяє ще 150 мільйонів данських крон (або 20 мільйонів євро) із коштів допомоги розвитку, передає 24 Канал з посиланням на посольство Данії в Україні.

Росія посилює удари по інфраструктурі України, відповідно, підтримка з боку Данії також зростає,

– йдеться в повідомленні.

Фінансову підтримку Данія спрямує за кількома напрямками:

у Фонд підтримки енергетики України, що відповідає за закупівлю енергообладнання – 80 мільйонів данських крон;

через організацію UNOPS Ukraine and East Europe на обладнання для захисту енергооб'єктів – 30 мільйонів данських крон;

через партнерів, які можуть якнайшвидше забезпечити Україну екстреною допомогою – ще 40 мільйонів данських крон.

На додачу до цього Данія передала вживане електрообладнання, яке використовувалося на станції Аснес, що у Калундборзі. Воно особливо важливе для України, оскільки ці компоненти потрібні, але знайти їх складно – деякі елементи старих типів постачають дуже довго, а інші – не випускають зараз взагалі.

Данія підтримує довгострокову безпеку України, але також дбає про те, щоб українські родини жили в теплі протягом зими, хоча в країні триває війна. Данія підтримує українців, які живуть у реальності, яка є дуже далекою від данської,

– наголосили в посольстві.

Хто ще надсилає допомогу?

Раніше стало відомо про додаткову фінансову підтримку Нідерландів для енергетичного сектору України. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко розповіла, що Україна отримає 23 мільйонів євро.

Ці кошти спрямують на забезпечення критичних потреб енергетичного сектору України:

фінансування закупівель газу;

терміновий ремонт електростанцій;

постачання енергообладнання, яке виготовляють нідерландські компанії, зокрема, генераторів та кабелів.

Разом із цією додатковою підтримкою загальний обсяг допомоги Нідерландів енергетичній сфері України складе у 2026 році 133 мільйони євро.

Важливо! Також наступного тижня Ірландія має надіслати 25 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України.

