Украина получила 150 млн евро безвозвратной помощи от ЕС

Украина получила 150 миллионов евро финансовой помощи Европейского Союза на безвозвратной основе. Эти средства являются частью соглашения между Украиной и ЕС о финансировании программы "Поддержка быстрого восстановления Украины (Контракт по развитию государства и усилению устойчивости)".

На что направят средства

По словам министра финансов Украины Сергея Марченко, эти средства помогут провести восстановительные мероприятия для критически важных объектов, пострадавших из-за вооруженной агрессии России. Среди таких объектов транспортная инфраструктура, коммунальные учреждения и услуги, социальная инфраструктура и жилые помещения.

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Второй транш финансирования в 100 миллионов евро ожидается уже в первом квартале 2024 года. Эти деньги будут использованы как для поддержки восстановительных мер, так и для помощи малым фермерским хозяйствам и другим представителям сельского хозяйства.

Минфин снизил потребности во внешнем финансировании

Напомним, что ранее потребность во внешнем финансировании на 2024 год. составляла 41 миллиард долларов. В настоящее время эту сумму снизили до 37,3 миллиарда долларов.

По словам Марченко, это удалось реализовать благодаря росту ВВП до 5% и понижению инфляции с 26,6% до 5,1%. Следовательно, за 11 месяцев 2023 года поступления в государственный бюджет от таможни и налоговой увеличены на 4,4 миллиарда долларов США по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

! Для поддержки социальной сферы и военных нужд Украина рассчитывает на международную поддержку, ведь в сочетании с эффективными решениями правительства Украины во время полномасштабной войны она позволила сохранить финансовую и экономическую стабильность.