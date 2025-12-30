Украина направит более 83 миллионов евро помощи от ЕС на развитие городов
- Украина получила 83,6 миллиона евро кредита от Европейского инвестиционного банка на развитие городской инфраструктуры.
- Финансирование направлено на общественный транспорт, термомодернизацию зданий, коммунальную инфраструктуру и тому подобное.
В декабре Украина получила 83,6 миллиона евро кредитного финансирования от Европейского инвестиционного банка. Речь идет о 6 проектах, направленных на развитие городской инфраструктуры.
На что направят выделенные деньги?
Средства поступили в специальный фонд госбюджета. Детали рассказали в Министерстве финансов Украины во вторник, 30 декабря, передает 24 Канал.
Средства направят на развитие трансграничных железнодорожных переходов в рамках инициативы Connecting Europe Facility, закупку подвижного состава общественного транспорта для Львова, Днепра, Тернополя и Кременчуга, а также строительство транспортного депо во Львове.
Кроме того, финансирование обеспечивает реализацию мероприятий по термомодернизации общественных зданий, повышении энергоэффективности общежитий и учебных корпусов ВУЗ, а также развитии коммунальной и муниципальной инфраструктуры.
В частности, 83,6 миллиона евро привлекли по таким проектам:
- 22 миллиона евро – "Высшее образование Украины";
- 18,4 миллиона евро – "Программа развития муниципальной инфраструктуры";
- 14,4 миллиона евро и 10,2 миллиона евро – "Городской общественный транспорт Украины" и "Городской общественный транспорт Украины 2";
- 13,5 миллиона евро – "Модернизация украинской железной дороги";
- 5,15 миллиона евро – "Энергоэффективность общественных зданий в Украине".
Я благодарна ЕИБ за дополнительную поддержку, которая делает украинские города более устойчивыми и комфортными для жизни, а Украину – сильнее и современнее,
– сказала заместитель министра финансов Ольга Зыкова.
Что известно о помощи от ЕИБ?
По словам чиновницы, сотрудничество с ЕИБ является важным для восстановления и развития украинских городов. Финансирование помогает общинам восстанавливать критическую инфраструктуру, улучшать муниципальные услуги и внедрять современные решения даже во время войны.
С начала полномасштабного вторжения банк уже предоставил Украине более 860 миллионов евро в рамках вышеупомянутых проектов, а в течение 2025 года украинское правительство привлекло 144,6 миллиона евро кредитного финансирования.
По состоянию на декабрь кредитный портфель ЕИБ в государственном секторе Украины насчитывает 27 действующих проектов общим объемом 4,7 миллиарда евро, из которых на стадии реализации находятся 22 проекта на сумму 4 миллиардов евро.
Интересно! Займы предоставляют в рамках инициативы Европейского Союза Ukraine Facility, которая предусматривает привлечение ресурсов под гарантии Еврокомиссии. Шестой регулярный транш Украина получила 22 декабря после выполнения 8 реформаторских шагов, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Что известно о другой поддержке?
- Напомним, осенью ЕИБ подписал кредитное соглашение на сумму 300 миллионов евро с Нафтогазом, а затем еще одно – на 127 миллионов евро для закупки природного газа на отопительный сезон.
- Всего в 2025 году Украина привлекла 52,4 миллиарда долларов внешнего финансирования, в частности 12,1 – в рамках Ukraine Facility от ЕС. Это 11,5 миллиарда долларов кредитов и еще 668 миллионов долларов грантов.