Денег может стать гораздо больше: правительство Финляндии предлагает увеличить помощь Украине
Источник:Правительство Финляндии
Вчера правительство Финляндии внесло предложение в парламент по изменениям в проект бюджета на 2024 год. Соответствующие поправки включают в себя и увеличение объемов помощи для Украины.
Финляндия увеличит помощь Украине
В частности, в поправках рекомендуется увеличить максимальную сумму разрешения на закупку военной техники для вооруженных сил страны на период с 2024 по 2028 год – на 95,7 миллиона евро. Это должно покрыть стоимость техники, которую страна предоставила Украине в рамках 19 пакета материальной помощи.
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Таким образом, расходы бюджета на 2024 год возрастут на сумму 20,7 миллиона евро. А вот максимальная сумма разрешения на закупку новой техники составит 1,45 миллиарда евро.Обратите внимание! Также правительство Финляндии хочет увеличить капитал Finnfund, который используется для инвестиций и кредитов для Украины, на 25 миллионов евро.
Также парламент может дать согласие компенсировать правительственным структурам по экспортным гарантиям сумму 50 миллионов евро. Их предоставили для продвижения экспорта и инвестиций в Украину.
Япония хочет выделить деньги Украине
Япония планирует предоставить Украине 160 миллионов евро на финансирование проектов экономического обновления. Этот вопрос обсуждался на встречах представителей Украины и Японии в Киеве.
Озвучил наши приоритеты быстрого обновления: энергетика, жилье, критическая инфраструктура, гуманитарное разминирование и поддержка бизнеса. Благодарен японской делегации за сегодняшнюю миссию, которая будет способствовать дальнейшему привлечению японских компаний к восстановлению.
Украина также заинтересована в совместном создании предприятий, особенно в перерабатывающей отрасли.
Для нас важно сотрудничество в сферах АПК, металлообработки, машиностроения, критического сырья и ИТ. Опыт Японии в послевоенном восстановлении может пригодиться для экономического восстановления Украины,
– добавил он.
Министры Японии заверили, что их страна и дальше будет активно поддерживать Украину в ее экономическом восстановлении.