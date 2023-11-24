Денег может стать гораздо больше: правительство Финляндии предлагает увеличить помощь Украине

Вчера правительство Финляндии внесло предложение в парламент по изменениям в проект бюджета на 2024 год. Соответствующие поправки включают в себя и увеличение объемов помощи для Украины.

Финляндия увеличит помощь Украине

В частности, в поправках рекомендуется увеличить максимальную сумму разрешения на закупку военной техники для вооруженных сил страны на период с 2024 по 2028 год – на 95,7 миллиона евро. Это должно покрыть стоимость техники, которую страна предоставила Украине в рамках 19 пакета материальной помощи.

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Таким образом, расходы бюджета на 2024 год возрастут на сумму 20,7 миллиона евро. А вот максимальная сумма разрешения на закупку новой техники составит 1,45 миллиарда евро.

Также правительство Финляндии хочет увеличить капитал Finnfund, который используется для инвестиций и кредитов для Украины,

Также парламент может дать согласие компенсировать правительственным структурам по экспортным гарантиям сумму 50 миллионов евро. Их предоставили для продвижения экспорта и инвестиций в Украину.

Япония хочет выделить деньги Украине

Япония планирует предоставить Украине 160 миллионов евро на финансирование проектов экономического обновления. Этот вопрос обсуждался на встречах представителей Украины и Японии в Киеве.

Денис Шмигаль Премьер-министр Украины Озвучил наши приоритеты быстрого обновления: энергетика, жилье, критическая инфраструктура, гуманитарное разминирование и поддержка бизнеса. Благодарен японской делегации за сегодняшнюю миссию, которая будет способствовать дальнейшему привлечению японских компаний к восстановлению.

Украина также заинтересована в совместном создании предприятий, особенно в перерабатывающей отрасли.

Для нас важно сотрудничество в сферах АПК, металлообработки, машиностроения, критического сырья и ИТ. Опыт Японии в послевоенном восстановлении может пригодиться для экономического восстановления Украины,

– добавил он.

Министры Японии заверили, что их страна и дальше будет активно поддерживать Украину в ее экономическом восстановлении.