Жители нескольких регионов Украины смогут получить гуманитарную помощь от Германии
Источник:Еврокомиссия
Германия анонсировала выделение 60 миллионов евро на гуманитарную помощь для Украины. Она будет направлена в частности на поддержку жителей восточных регионов страны.
Кому назначат средства
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время встречи с европейскими коллегами в Брюсселе отметила, что значительная часть этих средств будет направлена именно на помощь жителям восточных регионов Украины.
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Помощь будет предоставляться тем людям, которые испытывают острую потребность в основных жизненных ресурсах.
Бербок также подчеркнула, что Германия активно сотрудничает с международными партнерами для обеспечения доставки необходимой помощи на восток Украины. Ее решили предоставить из-за агрессивных действий России.
Мы еще раз убедились в том, что российский террор направлен конкретно на людей, конкретно на обычную жизнь в Украине, путем нападения на торговые центры, хозяйственные магазины, исключительно с целью убийства людей и распространения страха и террора,
– добавила Бербок.
Пакет военной помощи от Германии
На днях Германия объявила о передаче Украине нового комплексного пакета военной помощи, включающего значительное количество вооружений, среди которых 10 танков Leopard 1, которые будут поставляться совместно с Данией.
Кроме танков, Украина получит дополнительные боеприпасы, дроны и системы HIMARS. Перечень военного оборудования и вооружений, что входит в пакет, включает:
- 10 основных боевых танков LEOPARD 1 A5 (в сотрудничестве с Данией);
- 3 системы HIMARS для реактивного залпового огня;
- 20 снарядов для танков LEOPARD 2, боевых машин MARDER и DACHS;
- 8 500 артиллерийских снарядов калибра 155 мм;
- 20 разведывательных дронов VECTOR с комплектами запасных частей;
- 34 разведывательных беспилотника RQ-35 HEIDRUN;
- 1 мостоукладочный танк BEAVER с комплектами запасных частей;
- 1 бронированная инженерная машина DACHS с комплектами запасных частей;
- 1 бронированная ремонтно-эвакуационная машина Bergepanzer 2 с запасными частями;
- 4 противоминные танки WISENT 1 с запасными частями;
- 2 противоминных плуга;
- 16 автоцистерн Zetros;
- 400 светодиодных ламп;
- 530 штурмовых винтовок MK 556 штурмовых винтовок MK 556;
- 80 высокоточных винтовок HLR 338 с комплектом 60 тысяч патронов;
- 111 винтовок CR 308;
- 1,8 миллиона патронов для огнестрельного оружия.