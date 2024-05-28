Жители нескольких регионов Украины смогут получить гуманитарную помощь от Германии

Германия анонсировала выделение 60 миллионов евро на гуманитарную помощь для Украины. Она будет направлена в частности на поддержку жителей восточных регионов страны.

Кому назначат средства

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время встречи с европейскими коллегами в Брюсселе отметила, что значительная часть этих средств будет направлена именно на помощь жителям восточных регионов Украины.

Читайте также Новая помощь для переселенцев будет доступна уже с июня

Помощь будет предоставляться тем людям, которые испытывают острую потребность в основных жизненных ресурсах.

Бербок также подчеркнула, что Германия активно сотрудничает с международными партнерами для обеспечения доставки необходимой помощи на восток Украины. Ее решили предоставить из-за агрессивных действий России.

Мы еще раз убедились в том, что российский террор направлен конкретно на людей, конкретно на обычную жизнь в Украине, путем нападения на торговые центры, хозяйственные магазины, исключительно с целью убийства людей и распространения страха и террора,

– добавила Бербок.

Пакет военной помощи от Германии

На днях Германия объявила о передаче Украине нового комплексного пакета военной помощи, включающего значительное количество вооружений, среди которых 10 танков Leopard 1, которые будут поставляться совместно с Данией.

Кроме танков, Украина получит дополнительные боеприпасы, дроны и системы HIMARS. Перечень военного оборудования и вооружений, что входит в пакет, включает: