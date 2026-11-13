Германия выделяет Украине миллионы: куда пойдут эти средства

Куда будут направлены средства из Германии

Берлин стремится обеспечить украинцев самым необходимым в условиях постоянных вражеских атак на энергетику, что сообщили на сайте МИД страны 13 ноября.

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Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль подчеркнул, что Москва рассчитывает на зимние холода вместо серьезных переговоров.

Россия готова прибегнуть к любым средствам, чтобы сломить украинцев в течение пятой зимы войны: инфраструктура тепло-, водо- и энергоснабжения все чаще становится мишенью целенаправленных атак. Этот расчет обречен на провал, ведь Путин по-прежнему недооценивает стойкость Украины и ее партнеров– подчеркнул Вадефуль.

Обратите внимание! Министр подчеркнул, что Германия стоит на стороне Украины и будет укреплять ее столько, сколько потребуется.

Зимняя помощь от Германии будет способствовать долгосрочному укреплению способности Украины выполнять свои функции. То есть, экономики – стабильно работать, а общества – противостоять российской агрессии.

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За счет средств кризисного фонда Федерального министерства экономического сотрудничества и развития будут финансироваться меры по обеспечению электроэнергией, теплом и водой, а также будет оказываться поддержка школам и детским садам, сельскому хозяйству и системе гражданской защиты.

Министерство иностранных дел Германии будет оказывать гуманитарную помощь, направленную прежде всего на поддержку людей в прифронтовых районах, внутренне перемещенных лиц и беженцев в соседних странах, в частности в Республике Молдова.

Кроме того, будет финансироваться подготовка городов к зиме, при этом особое внимание будет уделяться водоснабжению, санитарным условиям и медицинскому обеспечению.

Напомним, что Германия также завершила согласование проекта бюджета на 2027 год. Украина может получить примерно 11,6 миллиарда евро.