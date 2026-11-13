Німеччина виділяє мільйони України: куди спрямують кошти

Куди спрямують фінансування від Німеччини

Берлін прагне забезпечити українців найнеобхіднішим в умовах постійних ворожих атак на енергетику, про що повідомили на сайті МЗС країни 13 листопада.

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Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль наголосив, що Москва розраховує на зимові холоди замість серйозних переговорів.

Росія готова вдатися до будь-яких засобів, аби зламати українців упродовж п'ятої зими війни: інфраструктура тепло-, водо- та енергопостачання стає дедалі частішою ціллю цілеспрямованих атак. Цей розрахунок зазнає краху, адже Путін і надалі недооцінює стійкість України та її партнерів– наголосив Вадефуль.

Зауважте! Міністр підкреслив, що Німеччина стоїть на боці України та зміцнює її стільки, скільки буде потрібно.

Зимова допомога від Німеччини сприятиме довгостроковому зміцненню спроможності України виконувати свої функції. Тобто, економіки – стабільно працювати, а суспільства – протистояти російській агресії.

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Коштом кризового фонду Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку фінансуватимуть заходи із забезпечення електроенергією, теплом і водою, а також підтримуватимуть школи й дитячі садки, сільське господарство та систему цивільного захисту.

Міністерство закордонних справ Німеччини надаватиме гуманітарну допомогу, спрямовану передусім на підтримку людей у прифронтових районах, внутрішньо переміщених осіб та біженців у сусідніх країнах, зокрема в Республіці Молдова.

Крім того, фінансуватимуть підготовку міст до зими, приділяючи особливу увагу водопостачанню, санітарним умовам і медичному забезпеченню.

Нагадаємо, що Німеччина також завершила узгодження проєкту бюджету на 2027 рік. Україна може отримати приблизно 11,6 мільярда євро.