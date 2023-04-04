Это почти чудо во время войны, – Фурса сказал, что удержало макрофинансовую стабильность Украины

МВФ одобрил четырехлетнюю программу финансирования Украины на 15,6 миллиарда долларов. Эти средства помогут Украине покрыть неотложные потребности в финансировании на фоне полномасштабного вторжения России. Помощь от всех партнеров для Украины очень важна.

Об этом 24 Каналу заявил инвестиционный банкир Сергей Фурса. По его словам, для Украины ныне критически важна поддержка и от ЕС, и от США, и от МВФ, ведь дефицит бюджета сейчас бешеный. В то же время это самый большой кредит для Украины с начала полномасштабного вторжения России, а также первый крупный пакет от МВФ для страны, находящейся в состоянии войны.

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"Ведь вся социалка в стране финансируется за счет наших западных партнеров. Все пенсии, стипендии, зарплаты учителям, врачам и т.д. Это все – наши западные партнеры", – сказал он.

Поэтому, считает Фурса, каждый миллиард долларов это "очень приятно и, наверное, критично".

Главное – макрофинансовая стабильность

Инвестиционный банкир отметил, что программа Международного валютного фонда повторяет то, что было раньше.

И на ближайшие 12 – 18 месяцев, когда МВФ ожидает, что война будет продолжаться в столь жесткой горячей фазе, главная идея – "не сломайте ничего, что было сделано до этого",

– подчеркнул он.

Сергей Фурса отметил, что не следует нарушать макрофинансовую стабильность.

"А она у нас есть и это почти чудо во время войны. И вот МВФ подчеркивает: "Ближайшие 12 – 18 месяцев фокусируемся на этом", – сказал он.

По его мнению, здесь говорится о том, что не нужно отменять налоги, разрушать бюджет.

"Отменяем те льготы, которые вводили ошибочно. И проходим эту войну с сохранением макрофинансовой стабильности", – рассказал Фурса.

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Важна поддержка Запада

Сергей Фурса отметил, что Украине очень важно иметь западную поддержку. Дескать, без денег Запада ничего не было бы. Все потому, что весь социальный пласт бюджета финансируется именно западными партнерами.

"Очень важную работу проделал Национальный банк. С первого дня войны, более того, даже до войны было то, как устойчиво держится банковская система, как хорошо себя ведет гривна, учитывая обстоятельства", – рассказал он.

Инвестиционный банкир считает, что Нацбанку и финансовой системе в "хорошей форме" подойти к полномасштабному вторжению России помогли также и прошлые реформы в банковской сфере.

"Министерство финансов также проводит хорошую работу. Трудно в чем-то упрекнуть. Есть, как всегда, технические определенные вещи. Каждый скажет, что это сделано немного не так, но все три составляющие на самом деле были важны", – рассказал он.

По его словам, здесь речь идет о западных партнерах, НБУ и Минфине.

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