Поддержка Харьковской области

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди во время визита в Харьков передал для области 10 генераторов для громад. Это должно стать начальным вкладом для обеспечения альтернативных источников электроэнергии и работы критически важных служб.

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Светлана Гринчук Заместитель министра энергетики Украины Поддержка в виде необходимого оборудования помогает нам противостоять российским террористическим атакам на украинскую энергетическую инфраструктуру. Такая помощь усилит нашу энергосистему, чтобы лучше подготовиться к осенне-зимнему периоду и пройти отопительный сезон. Мы работаем над восстановлением всего оборудования, что возможно, но резервные элементы питания, без сомнения, облегчат ситуацию для жителей Харьковщины.

Что планируется на осень и зиму

Филиппо Гранди Верховный комиссар ООН по делам Харьков занимает особое место в нашей деятельности по поддержке перемещенных людей в Украине. Меня глубоко тронула стойкость и решимость людей в Харьковской области, которые решили остаться, несмотря на то, насколько близко к границе они находятся, и на ежедневную угрозу воздушной тревоги или других рисков. Постоянные обстрелы энергетической инфраструктуры Украины, вероятность того, что люди будут жить без тепла и электроэнергии и будут, возможно, вынуждены покинуть свои дома этой зимой, означают, что сейчас нам нужно готовиться и делать критически важные инвестиции.

УВКБ ООН обнародовало надежный план реагирования на предстоящий осенне-зимний сезон, направленный на предотвращение дальнейшего перемещения и обеспечение безопасности и благополучия людей.

План ООН предусматривает:

предоставление денежной помощи,

помощи на отопление,

ремонт и утепление домов,

оплату счетов за электроэнергию.

Международное сотрудничество

Светлана Гринчук подчеркнула, что Министерство энергетики сотрудничает с международными партнерами, местными и региональными органами власти, чтобы обеспечить энергетический сектор необходимой поддержкой. Ключевой инициативой в этом направлении является создание рабочей группы, задачей которой является координация международной помощи для быстрого восстановления энергосистемы и подготовки к предстоящему зимнему сезону.

Во время недавнего рабочего визита в Харьковскую область министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил ключевые приоритеты для энергетиков региона. Среди них – подготовка энергетических объектов к предстоящему отопительному сезону и защита энергетической инфраструктуры от потенциальных российских атак.