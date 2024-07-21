Підтримка Харківської області

Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді під час візиту до Харкова передав для області 10 генераторів для громад. Це має стати початковим внеском для забезпечення альтернативних джерел електроенергії та роботи критично важливих служб.

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Світлана Гринчук Заступниця міністра енергетики України Підтримка у вигляді необхідного обладнання допомагає нам протистояти російським терористичним атакам на українську енергетичну інфраструктуру. Така допомога посилить нашу енергосистему, щоб краще підготуватися до осінньо-зимового періоду та пройти опалювальний сезон. Ми працюємо над відновленням усього обладнання, що можливо, але резервні елементи живлення, без сумніву, полегшать ситуацію для мешканців Харківщини.

Що планується на осінь та зиму

Філіппо Гранді Верховний комісар ООН у справах Харків займає особливе місце у нашій діяльності з підтримки переміщених людей в Україні. Мене глибоко зворушила стійкість і рішучість людей у Харківській області, які вирішили залишитися, незважаючи на те, наскільки близько до кордону вони знаходяться, і на щоденну загрозу повітряної тривоги або інших ризиків. Постійні обстріли енергетичної інфраструктури України, ймовірність того, що люди будуть жити без тепла та електроенергії і будуть, можливо, змушені покинути свої будинки цієї зими, означають, що зараз нам потрібно готуватися і робити критично важливі інвестиції.

УВКБ ООН оприлюднило надійний план реагування на майбутній осінньо-зимовий сезон, спрямований на запобігання подальшому переміщенню та забезпечення безпеки та добробуту людей.

План ООН передбачає:

надання грошової допомоги,

допомоги на опалення,

ремонт і утеплення будинків,

оплату рахунків за електроенергію.

Міжнародна співпраця

Світлана Гринчук підкреслила, що Міністерство енергетики співпрацює з міжнародними партнерами, місцевими та регіональними органами влади, щоб забезпечити енергетичний сектор необхідною підтримкою. Ключовою ініціативою в цьому напрямку є створення робочої групи, завданням якої є координація міжнародної допомоги для швидкого відновлення енергосистеми та підготовки до майбутнього зимового сезону.

Під час нещодавнього робочого візиту до Харківської області міністр енергетики України Герман Галущенко наголосив на ключових пріоритетах для енергетиків регіону. Серед них – підготовка енергетичних об'єктів до майбутнього опалювального сезону та захист енергетичної інфраструктури від потенційних російських атак.