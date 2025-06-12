Миллиардное сокращение: США урезают денежную помощь другим странам

Палата представителей США была на пути к отклонению миллиардных сокращений бюджета Минобороны. Однако один из спикеров исправил ситуацию.

Как сократили помощь другим странам

Конгресс поддержал отмену 9,4 миллиардов долларов на иностранную помощь и общественное радиовещание, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Смотрите также У Зеленского отреагировали на планы США сократить бюджет на военную помощь Украине

Голосование в Палате представителей едва не провалилось, однако спикер Майк Джонсон исправил ситуацию.

Он отвел в сторону представителя Ника Лалоту, центриста из Нью-Йорка, который только что проголосовал против. Пока голосование еще продолжалось, состоялся многоминутный напряженный разговор, прежде чем Лалота в конце концов изменил свои решения. За считанные секунды пакет сокращений расходов был принят с едва заметным преимуществом,

– сообщают в издании.

Таким образом Палата представителей, где большинство имеет Республиканская партия, поддержала отмену 9,4 миллиардов долларов. Как отмечается, это был первый раз, когда Конгресс официально поддержал сокращение бюджета, которые предложил Илона Маска.

Четыре республиканца в конце концов проголосовали против законопроекта: представитель Брайан Фицпатрик из Пенсильвании, Николь Маллиотакис из Нью-Йорка, Майк Тернер из Огайо и Марк Амодей из Невады.

Какую помощь Украине блокируют в США

США сокращают военную помощь Украине. Конгресс заблокировал сотни миллионов долларов для поддержки украинцев.

Проект оборонного бюджета был одобрен на уровне 2025 года. Он будет составлять 832 миллиарда долларов. В частности, средства планируют потратить:

13 миллиардов долларов – на противоракетную оборону и космические программы, в том числе на систему "Золотой купол" (Golden Dome);

8,5 млрд долларов – на закупку 69 истребителей F-35;

36,9 миллиарда долларов – на кораблестроение, включая два эсминца класса "Арли Берк", не предусмотрены в планах Пентагона.

В то же время, оборонные расходы могут быть увеличены до 1 триллиона долларов за счет средств, которые не использовали на другие цели.