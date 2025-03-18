Помощь от США в 2022-2024 годах: сколько Украина получила и куда направила средства

Общая сумма прямой бюджетной поддержки, предоставленной правительством Соединенных Штатов в течение 2022-2024 годов, составила около 30 миллиардов долларов. Этот источник стал ключевым фактором обеспечения экономической и социальной стабильности в условиях войны.

Какую поддержку оказали США Украине

Эти средства были реализованы через несколько основных соглашений, передает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Счетной палаты.

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Речь идет о таких проектах:

Проект "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine) – 27,05 миллиардов долларов США, из них для ПФУ – 12,7 миллиарда долларов США.

Дополнительное соглашение № 8 к Соглашению о выполнении задания в сфере развития – 1,7 миллиарда долларов США.

Грант Целевого фонда многостороннего донорского сотрудничества – 1,1 миллиарда долларов США.

О чем свидетельствуют результаты аудитов

В частности результаты аудитов подтвердили, что финансовая поддержка, предоставлена Соединенными Штатами, использовалась эффективно и в соответствии с определенными целями. Более того, она стала решающим фактором устойчивости страны, особенно в начале широкомасштабного вторжения.

Партнерские средства позволили:

избежать кризиса в сфере социальных выплат;

своевременно выплачивать пенсии и заработные платы;

поддержать систему здравоохранения;

обеспечить базовые гуманитарные потребности населения.

Также эти аудиты выявили ряд факторов, устранение которых будет способствовать в будущем большей эффективности использования средств, в том числе и международной поддержки, и лучшему функционированию соответствующих государственных систем в целом,

– сообщили в пресс-службе.

Заметьте! Речь идет о необходимости совершенствования внутреннего контроля ответственных органов, необходимости повышения прозрачности финансовых процессов, налаживания современных механизмов верификации соцвыплат, улучшения учета получателей помощи и тому подобное.