Новая масштабная помощь от США: какую сумму готовятся выделить Украине

В США предусмотрено выделение дополнительных средств Украине. Ее выделят на военную и экономическую помощь.

Что предполагает финансовая помощь

В Конгрессе США согласились предоставить почти 12 миллиардов долларов новой военной и экономической помощи Украине, сообщают в Reuters.

Читайте также Эксклюзивная акция: где взять стартовый капитал

Финансирование будет включать:

4,5 миллиарда долларов на обеспечение оборонных возможностей и оборудования для Украины;

2,7 миллиарда долларов на продолжение военной, разведывательной и другой оборонной поддержки;

4,5 миллиарда долларов для продолжения прямой бюджетной поддержки правительства Киева в течение следующего квартала.

Таким образом администрация президента Украины сможет выплачивать зарплаты основным сотрудникам, поддерживать убегающих от конфликта украинцев и покрывать другие критические расходы на помощь гражданским.

Ранее в этом месяце президент США Джо Байден обратился в Конгресс с просьбой предоставить Украине 11,7 миллиарда долларов новой экстренной военной и экономической помощи. Напоминаем, что в Конгрессе широкая поддержка Байдена: как от его коллег, демократов, незначительно контролирующих Палату представителей, так и Сената.

В течение семимесячной войны в Украине, Вашингтон и его союзники направили Украине миллиарды долларов на безопасность и экономическую помощь.

Миссия МВФ скоро начнет работу над новой специальной программой с Украиной

Другая помощь

Как сообщил ранее Энтони Блинкен, государственный секретарь США в своем твиттере, США предоставит средства для укрепления украинских правоохранительных органов.

Это дополнительные 457,5 миллиона долларов в поддержку гражданской безопасности, чтобы спасти жизнь и укрепить способность украинских партнеров с правоохранительными органами и уголовным правосудием.

Стартовый капитал – критически важный компонент инвестиции. 24 канал совместно с криптобиржей Bybit запускает эксклюзивную акцию только читателям 24tv.ua –для своей первой криптоинвестиции.