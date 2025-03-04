Сможет ли Украина воевать, если США и ЕС перестанут помогать

В последние дни все чаще звучат заявления о том, что США и ЕС могут сократить помощь для Украины. Официальных подтверждений таких решений нет.

Сможет ли Украина выжить без помощи ЕС и США

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции заявил, что Украина не имеет альтернативных планов, кроме как работать ради победы, сообщает 24 Канал со ссылкой на телемарафон.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Мы сталкиваемся с разными вызовами, но каждый раз их преодолеваем. У нас нет выбора – мы или будем их преодолевать, защищать свое государство, сражаться с врагом и победим, или "план Б" будем писать уже не мы.

Шмыгаль сказал, что "план Б" вообще не рассматривается. По словам премьера, мы должны работать над тем, чтобы одержать победу.

Зависима ли Украина от помощи партнеров

Нужно понимать, что США и ЕС оказывают значительную поддержку Украине. Речь идет о военной помощи и обеспечении социального сектора.

По данным Минфина, за 2024 год Украина привлекла в целом – 41 миллиард долларов от международных партнеров. При этом, общий объем финансирования составлял – 57,5 долларов.



От каких организаций Украина получала наибольшую помощь в прошлом году / Фото Минфин

Обратите внимание! Больше всего средств в 2024 году Украине предоставил ЕС – 17,3 миллиарда долларов. США на 2 месте – 8,3 миллиарда долларов.