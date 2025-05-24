Возрастет ли пособие на погребение в 2025 году

В Украине предусматривается помощь на погребение пенсионеров. Средства выплачивают лицам, которые это погребение и осуществили.

Возрастет ли помощь на погребение

Размер выплаты зависит от закона, в соответствии с которым была назначена пенсия умершему или умершей, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.

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Выплаты начисляются следующим образом:

Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" – помощь выплачивается в размере трехмесячной пенсии, но не менее пятикратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, кроме лиц, погребение которых проведено за счет государственного бюджета. Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" или других законов, размер помощи – две пенсии, что получал пенсионер на момент смерти.

Помощь на погребение застрахованного лица или лица, которое находилось на его иждивении, предоставляется в размере, что устанавливается правлением ПФУ. Однако она не может быть меньше размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, установленного законом.

С 1 января 2023 года размер пособия на погребение застрахованного лица или лица, которое находилось на его иждивении установлен на уровне 4 100 гривен.

Важно! Сейчас менять сумму выплат на погребение не планируют.