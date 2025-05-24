Возрастет ли пособие на погребение в 2025 году
- Помощь на погребение в Украине зависит от закона, согласно которому была назначена пенсия умершему.
- С 1 января 2023 года размер пособия застрахованного лица или лица, которое находилось на его содержании, составляет 4 100 гривен, и менять эту сумму пока не планируют.
В Украине предусматривается помощь на погребение пенсионеров. Средства выплачивают лицам, которые это погребение и осуществили.
Возрастет ли помощь на погребение
Размер выплаты зависит от закона, в соответствии с которым была назначена пенсия умершему или умершей, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.
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Выплаты начисляются следующим образом:
- Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" – помощь выплачивается в размере трехмесячной пенсии, но не менее пятикратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, кроме лиц, погребение которых проведено за счет государственного бюджета.
- Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" или других законов, размер помощи – две пенсии, что получал пенсионер на момент смерти.
Помощь на погребение застрахованного лица или лица, которое находилось на его иждивении, предоставляется в размере, что устанавливается правлением ПФУ. Однако она не может быть меньше размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, установленного законом.
С 1 января 2023 года размер пособия на погребение застрахованного лица или лица, которое находилось на его иждивении установлен на уровне 4 100 гривен.
Важно! Сейчас менять сумму выплат на погребение не планируют.