Чи зросте допомога на поховання

Розмір виплати залежить від закону, відповідно до якого було призначено пенсію померлому чи померлій, пише 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд.

Читайте також Як отримати третю пенсію після смерті пенсіонера

Виплати нараховуються таким чином:

Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" – допомога виплачується у розмірі тримісячної пенсії, але не менше п’ятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, крім осіб, поховання яких проведено коштом державного бюджету. Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" або інших законів, розмір допомоги – дві пенсії, що отримував пенсіонер на момент смерті.

Допомога на поховання застрахованої особи або особи, яка перебувала на її утриманні, надається в розмірі, що встановлюється правлінням ПФУ. Однак вона не може бути менше розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановленого законом.

З 1 січня 2023 року розмір допомоги на поховання застрахованої особи або особи, яка перебувала на її утриманні встановлено на рівні 4 100 гривень.

Важливо! Наразі змінювати суму виплат на поховання не планують.