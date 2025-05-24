Чи зросте допомога на поховання
Розмір виплати залежить від закону, відповідно до якого було призначено пенсію померлому чи померлій, пише 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд.
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Виплати нараховуються таким чином:
- Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" – допомога виплачується у розмірі тримісячної пенсії, але не менше п’ятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, крім осіб, поховання яких проведено коштом державного бюджету.
- Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" або інших законів, розмір допомоги – дві пенсії, що отримував пенсіонер на момент смерті.
Допомога на поховання застрахованої особи або особи, яка перебувала на її утриманні, надається в розмірі, що встановлюється правлінням ПФУ. Однак вона не може бути менше розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановленого законом.
З 1 січня 2023 року розмір допомоги на поховання застрахованої особи або особи, яка перебувала на її утриманні встановлено на рівні 4 100 гривень.
Важливо! Наразі змінювати суму виплат на поховання не планують.