Какую помощь на погребение предоставляют украинцам в мае

В Украине предусматривается помощь на погребение тем лицам, которые осуществили погребение пенсионера или пенсионерки. Для получения помощи человек должен обратиться в ПФУ.

Помощь на погребение в 2025 году в Украине

Дело в том, что пособие на погребение выплачивается именно органами Пенсионного фонда, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Выплата осуществляется путем зачисления средств на банковский счет лица, которое осуществляло погребение. Но если человек не имеет банковского счета, то денежная выплата осуществляется через международную платежную систему "Быстрая копейка".

Тогда заявитель или заявительница может получить деньги в любом отделении Ощадбанка. Такому человеку следует обратиться в банк с паспортом и идентификационным кодом.

Однако в ПФУ отмечают, что размер помощи не является одинаковым для всех. Сумма зависит от закона, в соответствии с которым была назначена пенсия:

Если пенсионер получал пенсию согласно Закону Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", то помощь выплачивается в размере трехмесячной пенсии, но не менее пятикратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Тогда как для тех лиц, кому пенсия была назначена в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" или других законов, размер помощи - две пенсии, что получал пенсионер на момент смерти.

Обратите внимание! Срок обращения за получением помощи на погребение пенсионера не ограничивается во времени.

При каких еще обстоятельствах предоставляется помощь на погребение

К тому же помощь на погребение предоставляется в случае смерти застрахованного лица или членов семьи, которые находились на его иждивении:

жены (мужа);

детей, братьев, сестер и внуков, не достигших 18 лет или старших этого возраста, если они стали лицами с инвалидностью до 18 лет (братьев, сестер и внуков – при условии, что они не имеют трудоспособных родителей), а соискателей профессиональной (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования из числа лиц, указанных в этом пункте, которые учились по дневной форме получения образования, – до 23 лет;

отца, матери;

деда, бабки по прямой линии родства.

Кто относится к этому списку? К таким членам семьи относятся лица, если они были на полном его содержании, получали от умершего помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств к существованию. В то же время не считаются такими, находившихся на иждивении застрахованного лица, члены семьи, которые имели самостоятельные источники средств к существованию (получали заработную плату, пенсию и т. п.).

Помощь на погребение застрахованного лица или лица, которое находилось на его иждивении, предоставляется в размере, устанавливается правлением Пенсионного фонда Украины, но не менее размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, установленного законом,

– отмечают в ПФУ.

Важно! С 1 января 2023 года размер пособия на погребение застрахованного лица или лица, которое находилось на его иждивении установлен на уровне 4 100 гривен.