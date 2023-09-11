Есть два способа: как оформить помощь после рождения ребенка

После рождения любого ребенка родители могут обратиться к государству за помощью. Ее можно получить как онлайн, так и офлайн.

Как получить помощь при рождении ребенка

Чтобы получить помощь онлайн, нужно совершить всего несколько действий:

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зарегистрироваться в кабинете электронных услуг Министерства социальной политики;

заполнить онлайн-форму на получение услуги;

добавить электронную подпись.

После этого заявление автоматически отправится на рассмотрение. Уже на следующий день лицу назначат денежные средства.

Детальнее о "еМалятко"

Также, чтобы оформить помощь онлайн можно воспользоваться услугой "еМалятко" в "Дия".

Еще в 2020 году эта услуга была запущена в экспериментальном режиме и только недавно она заработала на постоянной основе.

В сервисе есть следующие услуги:

государственная регистрация рождения ребенка;

регистрации места жительства ребенка;

назначение пособия при рождении ребенка;

регистрация рожденного ребенка в Государственном реестре физических лиц – налогоплательщиков;

получение удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи.

Как оформить помощь при рождении офлайн

Для этого нужно обратиться в ЦНАП по месту жительства и подать следующие документы:

заявление одного из родителей;

свидетельство о рождении ребенка;

личный банковский счет для социальных выплат;

опекунам – решение суда об установлении опеки;

документы, удостоверяющие рождение ребенка (в случае рождения ребенка за пределами Украины).

Срок рассмотрения таких документов около 10 дней.

! В настоящее время помощь на ребенка составляет 41 280 гривен. 10 320 гривен родители получают сразу, а остальные в течение 3 лет – ежемесячно по 860 гривен.