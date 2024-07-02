Как государство выплачивает помощь семьям погибших военнослужащих
2 июля 2024, 18:03Читати новину українською
Члены семей защитников Украины, которые погибли на фронте или умерли в течение года после получения ранения, имеют право на помощь от государства. С 4 мая 2024 года размер такой единовременной денежной помощи составляет не менее 15 миллионов гривен.
Кто имеет право на получение помощи
Эта помощь выплачивается не только семьям граждан Украины, но и семьям иностранцев и лиц без гражданства, которые на законных основаниях проходили военную службу и защищали суверенитет нашего государства.
Читайте также Новые меры против уклонистов: кто может потерять имущество и зарплатуВажно! Начисление выплат семьям военнослужащих регулируется Постановлением Кабмина № 168 о выплатах военнослужащим и их семьям во время действия военного положения.
Законодательство определяет круг лиц, которые имеют право на выплаты после гибели военнослужащего:
- Дети, включая усыновленных, рожденных после смерти военнослужащего, а также дети, в отношении которых погибший был лишен родительских прав при жизни.
- Вдова или вдовец.
- Родители или усыновители погибшего, если они не были лишены родительских прав или их родительские права были восстановлены.
- Внуки погибшего, если на момент его смерти их родители также умерли.
- Гражданские жены и мужья, при условии, что они не находятся в других официальных браках, а факт проживания одной семьей установлен решением суда.
- Другие лица, которые по закону находились на иждивении погибшего.