Как государство выплачивает помощь семьям погибших военнослужащих

Члены семей защитников Украины, которые погибли на фронте или умерли в течение года после получения ранения, имеют право на помощь от государства. С 4 мая 2024 года размер такой единовременной денежной помощи составляет не менее 15 миллионов гривен.

Кто имеет право на получение помощи

Эта помощь выплачивается не только семьям граждан Украины, но и семьям иностранцев и лиц без гражданства, которые на законных основаниях проходили военную службу и защищали суверенитет нашего государства.

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Начисление выплат семьям военнослужащих регулируется Постановлением Кабмина № 168 о выплатах военнослужащим и их семьям во время действия военного положения.

Законодательство определяет круг лиц, которые имеют право на выплаты после гибели военнослужащего:

Дети, включая усыновленных, рожденных после смерти военнослужащего, а также дети, в отношении которых погибший был лишен родительских прав при жизни.

Вдова или вдовец.

Родители или усыновители погибшего, если они не были лишены родительских прав или их родительские права были восстановлены.

Внуки погибшего, если на момент его смерти их родители также умерли.

Гражданские жены и мужья, при условии, что они не находятся в других официальных браках, а факт проживания одной семьей установлен решением суда.

Другие лица, которые по закону находились на иждивении погибшего.

По закону, 15 миллионов гривен распределяются между всеми членами семьи в равных частях.