Сенат бросил вызов Трампу: Украине хотят выделить сотни миллионов долларов

Комитет Сената США по вооруженным силам проголосовал за продление помощи Украине в сфере безопасности. Этим решением Конгресс в очередной раз пытается противостоять сокращению поддержки Киева со стороны президента Дональда Трампа.

Какую помощь США готовят для Украины

Комитет заявил, что завершил работу над своей версией Закона о национальной обороне (NDAA), который ежегодно определяет оборонную политику США, пишет Reuters.

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Именно в этом документе предусмотрена помощь Украине. Более того, законодатели поддержали увеличение разрешенного финансирования для Киева до 750 миллионов долларов.

Средства хотят выделить на Инициативу по оказанию помощи Украине в сфере безопасности (Ukraine Security Assistance Initiative). Через этот механизм американские компании получают финансирование на производство вооружения для украинских военных.

Важно то,, что закон прямо запрещает использовать средства для Украины не по назначению.

Средства, предусмотренные NDAA,, не могут использоваться для реализации каких-либо действий,, признающих суверенитет России над международно признанной территорией Украины,

– говорится в тексте законопроекта Сената.

Кроме того, документ обязывает Министерство обороны США предоставлять Киеву разведданные для проведения военных операций по защите или возвращению украинских территорий.

Неделей ранее эту законодательную инициативу одобрила Палата представителей. Теперь документ поддержал Сенат. Но для окончательного принятия помощи Украине ему предстоит еще пройти сложный путь.

Сначала документы должны быть отдельно утверждены представителями обеих палат Конгресса, причем в полном составе.

Затем представители двух комитетов должны согласовать компромиссную версию законопроекта.

И только после повторного одобрения Палатой представителей и Сенатом документ передадут в Белый дом на подпись президенту.

В то же время Трамп может либо подписать его, либо наложить вето.

Обратите внимание! Масштабный законопроект Сената предусматривает в общей сложности 1,15 триллионов долларов на оборонные нужды США. К тому же в этой версии NDAA законодатели поддержали желание Трампа переименовать Министерство обороны в Министерство войны.