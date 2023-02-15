Продукты от благотворителей: украинцы могут получить помощь от людей со всего мира

В помощь появилась новая возможность получить помощь. Подав заявку в программу можно получить бесплатный сертификат на продукты в супермаркете.

В єДопомога расширили сеть партнеров для того, чтобы больше людей получили помощь. Следовательно, украинцы смогут использовать сертификат на продукты в сети супермаркетов АТБ. В то же время, благотворители из Украины или любой другой страны мира могут оплатить его.

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Как получить продукты бесплатно

В первую очередь для этого нужно зарегистрироваться на платформе єДопомога.

После этого вам нужно оставить заявку (среди видов помощи необходимо выбрать "Волонтерская" и нажать "Получить помощь");

Выберите из списка партнеров сеть супермаркетов АТБ;

Когда кто-то из благотворителей произведет оплату по вашему сертификату, вы получите код в своем электронном кабинете, или смс-сообщение на телефон;

После совершения покупок в супермаркете вам нужно на кассе показать продавцу цифры кода, или же подписку есть Помощь со штрих-кодом для сканирования.

Помощь от США на сумму 3 600

Благодаря платформе Gate to Ukraine многодетные семьи, переселенцы и проживающие на временно оккупированных территориях имеют право на помощь в размере 100 долларов. Эти средства будут выплачивать украинцам граждане США, желающие помочь.

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Для этого нужно заполнить форму по ссылке. Вашу заявку должны просмотреть, а затем перевести на английский и разместить на сайте платформы.