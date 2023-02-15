Продукты от благотворителей: украинцы могут получить помощь от людей со всего мира
Источник:єДопомога
В помощь появилась новая возможность получить помощь. Подав заявку в программу можно получить бесплатный сертификат на продукты в супермаркете.
В єДопомога расширили сеть партнеров для того, чтобы больше людей получили помощь. Следовательно, украинцы смогут использовать сертификат на продукты в сети супермаркетов АТБ. В то же время, благотворители из Украины или любой другой страны мира могут оплатить его.
Читайте также Деньги, питание и одежда: от каких организаций украинские переселенцы могут получить помощь
Как получить продукты бесплатно
В первую очередь для этого нужно зарегистрироваться на платформе єДопомога.
- После этого вам нужно оставить заявку (среди видов помощи необходимо выбрать "Волонтерская" и нажать "Получить помощь");
- Выберите из списка партнеров сеть супермаркетов АТБ;
- Когда кто-то из благотворителей произведет оплату по вашему сертификату, вы получите код в своем электронном кабинете, или смс-сообщение на телефон;
- После совершения покупок в супермаркете вам нужно на кассе показать продавцу цифры кода, или же подписку есть Помощь со штрих-кодом для сканирования.
Помощь от США на сумму 3 600
Благодаря платформе Gate to Ukraine многодетные семьи, переселенцы и проживающие на временно оккупированных территориях имеют право на помощь в размере 100 долларов. Эти средства будут выплачивать украинцам граждане США, желающие помочь.
Обратите внимание Перебросил деньги не туда: что делать, чтобы вернуть их
Для этого нужно заполнить форму по ссылке. Вашу заявку должны просмотреть, а затем перевести на английский и разместить на сайте платформы.
- Когда помощь поступает в ответ на запрос, средства посылают на карту или банковский счет.
- После получения средств Gate to Ukraine просит записать краткую видеоблагодарность для вашего спонсора.