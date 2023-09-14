Новая денежная помощь для украинцев: кто получит 1 500 гривен

14 сентября 2023, 13:10
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Источник:

Николаевский городской совет

ООН вводит новые денежные выплаты для украинцев. Для получения средств необходимо заполнить специальную заявку и подтвердить право на социальную помощь.

Кому окажут денежную помощь

Николаевский горсовет в сотрудничестве с ООН ввел денежную помощь для малообеспеченных граждан и многодетных семей. Средства будут доступны исключительно жителям Николаевской области.

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Социальная выплата будет предоставляться ежемесячно в размере 1500 гривен на каждого члена семьи. Денежные средства начнут выплачивать, начиная с этой недели. Оказывать помощь гражданам планируют в течение следующих 4 месяцев. Документы по оформлению выплат принимаются в городских территориальных центрах социального обслуживания.

Какую еще помощь от ООН получают украинцы

  • Доплата для пенсионеров

Пенсионеры на определенных правительством территориях могут получить доплату. Надбавка предоставляется при условии, что пенсионные выплаты гражданина менее 3 000 гривен и равна разнице между этой суммой и размером пенсии.

То есть, если вы получаете 2500 гривен, ваша доплата – 500 гривен.

  • Помощь во время отопительного сезона

В ООН решили помочь украинцам легче пережить зиму. Помощь будет предоставляться адресно. За эти средства должны состояться ремонтные работы или обеспечение граждан необходимыми средствами для отопления. Речь идет о жителях прифронтовых территорий.

  • Выплаты для бывших переселенцев

Граждане, вернувшиеся из-за границы или из других областей Украины на опасные (прифронтовые) территории, имеют право. получить денежную помощь от ООН, при условии, что другие международные выплаты они не получали. Учитывается и совокупный доход семьи, который не должен превышать 5 400 гривен.

Заметьте! Украинцы, ставшие вынужденными внутренними переселенцами, могут получить выплаты в размере 2 000 гривен – взрослые, 3 000 гривен – дети и граждане с инвалидностью. Как только лицо возвращается, на его место жительства, денежная помощь аннулируется, поскольку статус ВПЛ недействителен.
Автор: Анастасія Зорик