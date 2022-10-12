Новая помощь от союзников: что получит Украина в ближайшие недели

Украине следует ожидать новой финансовой помощи от международных партнеров. США неоднократно призывают союзников как можно быстрее предоставить Украине пакеты поддержки.

Помощь от США

Как заявила министр финансов США Джанет Йеллен, передает Reuters, США перечислят Украине 4,5 миллиарда долларов.

Читайте также Убережет время, деньги и нервы: почему инвестору нужен бот

Две недели назад Конгресс принял решение о прямой бюджетной поддержке Украины на сумму 4,5 миллиарда долларов, и я рада сообщить, что Соединенные Штаты намерены выплатить украинскому правительству эти средства в ближайшие недели.

– сказала Джанет Йеллен.

Поддержка ЕС

что США требуют от стран ЕС ускорить и увеличить финансовую поддержку Украины.

ЕС привлек 2 миллиарда евро для макрофинансовой помощи Украине, об этом говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии.

Еврокомиссия привлекла 11 миллиардов евро, разместив семилетние облигации на 5 миллиардов евро и 20-летние на 6 миллиардов евро, из которых 2 миллиарда евро пойдет на второй кредитный транш макрофинансовой помощи Украине.

Еще раньше Еврокомиссия выделила Украине

По данным "Минфина", ЕС одобрил в начале июня выделение экстренной помощи в размере 9 миллиардов евро. Однако по состоянию на сегодняшний день Украина получила лишь 1 миллиард евро. Остальные 8 млрд евро ожидается из-за дискуссии, как предоставлять средства: как кредиты либо грантовую помощь.

ЕС планирует в следующем году предоставлять Украине 1,5 миллиарда евро ежемесячно, – Politico

Сколько помощи получила Украина с начала полномасштабной войны

По состоянию на 1 октября точная сумма составляет 19,4 миллиарда долларов, из которых 2 миллиарда долларов Украина получила только в сентябре.

С начала войны иностранная помощь покрыла:

56% потребностей в дополнительном финансировании бюджета (дефицит и погашение долгов);

36% расходов, а налоги и пошлины немного больше – 38%;

остальные профинансировали печатью гривны НБУ (18%) и военными облигациями (8%).

Устали делиться прибылью с посредниками? Глобальная криптобиржапредоставила возможность спотовой торговли криптовалютой с нулевой комиссией.