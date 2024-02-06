Что происходит в парламенте США

В Сенате США должны провести голосование, относительно дополнительного финансирования украинского бюджета. Проект не могут утвердить с начала года.

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Стало известно, что часть Сената США сомневаются над тем, чтобы проголосовать за принятие этого пакета поддержки. Ключевой сенатор-республиканец Джеймс Лэнкфорд предупреждает о неготовности республиканцев поддержать проект.

Обратите внимание! Вопрос дополнительного финансирования Украины является частью компромиссного соглашения регулирования миграции в Сенате США.

Почему республиканцы против

Говорить однозначно об отсутствии поддержки со стороны республиканцев нельзя. Пока Лэнкфорд настаивает только на доработке проекта.

В свою очередь, Сенатор Роджер Уикер является ведущим республиканцем и активным сторонником Украины. Лидер республиканского меньшинства – Митч Макконнелл поддерживает утверждение проекта и ожидает продолжения дискуссий.

Нужно понимать, что в случае провала голосования, рассмотрение проекта будет перенесено на несколько недель. А это отсрочит время помощи Украине.

Заметьте! Из общего пакета помощи в 118 миллиардов долларов, Украине должны предоставить – 60 миллиардов долларов. Также средства передадут Израилю.