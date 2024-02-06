Що відбувається у парламенті США

У Сенаті США мають провести голосування, відносно додаткового фінансування українського бюджету. Проєкт не можуть затвердити з початку року.

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Стало відомо, що частина Сенату США сумніваються над тим, аби проголосувати за прийняття цього пакету підтримки. Ключовий сенатор-республіканець Джеймс Ленкфорд попереджає про неготовність республіканців підтримати проєкт.

Зверніть увагу! Питання додаткового фінансування України є частиною компромісної угоди регулювання міграції в Сенаті США.

Чому республіканці проти

Казати однозначно про відсутність підтримки з боку республіканців не можна. Поки що Ленкфорд наголошує лише на доопрацюванні проєкту.

Своєю чергою, Сенатор Роджер Вікер є провідним республіканцем і активним підтримувачем України. Лідер республіканської меншості – Мітч Макконнелл підтримує затвердження проєкту і очікує продовження дискусій.

Потрібно розуміти, що у разі провалення голосування, розгляд проєкту буде перенесено на декілька тижнів. А це відстрочить час допомоги Україні.

Зауважте! З загального пакета допомоги у 118 мільярдів доларів, Україні мають надати – 60 мільярди доларів. Також кошти передадуть Ізраїлю.