ЕС заморозит помощь Украине: причина не только в ситуации с НАБУ и САП
- Евросоюз приостановил финансовую помощь Украине из-за невыполнения ряда требований, в частности, о независимости НАБУ и САП.
- Следующий транш ЕС уменьшен до 3 миллиардов евро, поскольку Украина не выполнила все требования в первом полугодии 2025 года.
Евросоюз решил урезать и временно поставить на паузу финансовую помощь Украине. Как оказалось, дело не только в законе о НАБУ и САП.
Почему приостановили помощь Украине?
Сначала стало известно о том, что Евросоюз сокращает финансирование Украины из-за принятия закона об ограничении независимости НАБУ и САП, сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.
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По версии издания, ЕС заявил, что удержит 1,5 миллиарда евро, или 1,7 миллиарда долларов, из общего фонда в 4,5 миллиарда евро, распределение которого зависит от достижения стандартов надлежащего управления и не может быть использован для военных закупок.
Однако на самом деле сокращение связано с невыполнением ряда маяков еще за первый квартал 2025 года. Например, Зеленский вовремя не подписал закон об усилении институциональной способности АРМА. Поэтому размер следующего транша ЕС уменьшили до 3 миллиардов евро.
Также в апреле-июне Украина выполнила только 5 из 11 требований Евросоюза, что может привести к уменьшению следующего транша на 2-3 миллиарда евро.
Как стало известно ЭП, 24 июля представители ЕС по дипломатическим каналам сообщили правительству Свириденко, что приостанавливают выделение всей финансовой помощи Украине,
– сообщает "Экономическая правда".
ЕС сможет перевести недополученные Украиной средства после того, как пропущенные требования выполнят. Также партнеры ждут от Зеленского возвращения независимости НАБУ и САП.
Что известно о сокращении помощи?
NYT пишет, что НАБУ и САП расследовали деятельность ведущих министров правительства Зеленского. Несмотря на отмену решения о лишении их независимости, это повлекло обвинения в кумовстве и поставило под угрозу поддержку.