Кто имеет право на выплаты в размере 10 месячных пенсий

Некоторые украинцы имеют право на выплату от государства в размере 10 месячных пенсий. Однако на такие средства могут рассчитывать только две категории пенсионеров, которые соответствуют определенным требованиям.

Кто имеет право на выплату 10 пенсий

Украинские педагоги и медики на пенсии могут получить единовременную денежную помощь, что составляет десять месячных выплат, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Смотрите также В Украине введут базовую помощь – кто сможет получить средства

Впрочем далеко не все учителя и медицинские работники могут рассчитывать на такие выплаты, а только те, кто:

не получал ранее от государства любую другую пенсию или социальную помощь (например, пенсию за выслугу лет);

на момент достижения пенсионного возраста работал в государственных или коммунальных учреждениях или учреждениях на должностях, которые предусматривают право на назначение пенсии за выслугу лет;

приобрел необходимый страховой стаж, работая на этих должностях (для мужчин – не менее 35 лет, для женщин – не менее 30 лет).

При этом выплата в размере 10 пенсий начисляется Пенсионным фондом только после выхода педагога или медика на пенсию по возрасту.

Единовременная денежная помощь выплачивается, если соблюдены все три требования для ее начисления. В противном случае выплата отменяется,

Стоит знать! Условия исчисления страхового стажа, который дает право на такую денежную помощь определены в постановлении Кабмина от 23 ноября 2011 года №1191 "Об утверждении Порядка исчисления страхового стажа, дающего право на назначение денежной помощи и ее выплаты".