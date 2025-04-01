Украина получит 100 миллионов евро: Шмыгаль рассказал, куда направят средства
- Украина и Европейский инвестиционный банк согласовали финансирование в размере 100 миллионов евро для восстановления водопроводов и канализаций.
- Финансирование будет направлено также на сферы водо- и теплоснабжения, образования, медицины, и жилья для внутренне перемещенных лиц.
Украина и Европейский инвестиционный банк согласовали финансирование в размере 100 миллионов евро. Оно состоится в рамках инструмента Ukraine Facility.
Украина получит 100 миллионов евро
Деньги направят на восстановление водопроводов и канализаций и приведение их к современным стандартам, передает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля.
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Еще одно сегодняшнее решение правительства открывает путь для нового транша от ЕИБ объемом 100 миллионов евро на восстановление критической и социальной инфраструктуры,
– сказал Шмыгаль.
Согласно его словам, речь идет о восстановлении в сферах водо- и теплоснабжения. Также речь идет об образовании, медицине, сферу предоставления жилья внутренне перемещенным лицам.
Денис Шмыгаль отметил, что благодаря сотрудничеству с ЕИБ реализуется более 400 проектов. Часть из них уже завершена. Однако еще более 200 будут финализированы в 2025 и 2026 годах.
В целом портфель всех проектов ЕИБ в Украине сегодня составляет около 4,3 миллиарда евро,
– уточнил премьер.
Заметьте! Они касаются критической инфраструктуры, жилья, энергетики, транспорта, образования, социальной политики, цифровизации.