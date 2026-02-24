Сигнал Путину на 24 февраля: Британия выделяет десятки миллионов Украине
- Великобритания выделила более 25 миллионов фунтов на энергетическую и гуманитарную помощь Украине, в частности 20 миллионов на энергетическую помощь и 5,7 миллиона на гуманитарную поддержку.
- Британские военные медики оказывают наставничество украинским врачам, а также начата подготовка украинских пилотов вертолетов на британской авиабазе.
Великобритания объявила о новом пакете помощи для Украины. Решение британское правительство приняло к четвертой годовщине начала полномасштабного вторжения, 24 февраля.
Какую помощь выделяет Великобритания?
Новый пакет от Великобритании включает военную, гуманитарную и энергетическую помощь, а также осуществление правосудия пишет Reuters.
Правительство сообщило о выделении десятков миллионов фунтов стерлингов на различные нужды Украины:
- 20 миллионов фунтов (более 26 миллионов долларов) – на экстренную энергетическую помощь, которая должна обеспечить защиту и ремонт энергосистемы Украины, а также предоставить дополнительные мощности для генерации электричества;
- 5,7 миллиона фунтов – на гуманитарную помощь общинам в прифронтовых регионах.
- 30 миллионов фунтов – на поддержку устойчивости Украины и продвижение усилий по обеспечению правосудия и привлечения к ответственности за возможные военные преступления России.
В эту мрачную годовщину наше послание украинскому народу простое: Британия с вами – сильнее, чем когда-либо. Несмотря на весь шум в мировых делах, эта война остается важнейшим вопросом нашего времени. Она ставит вопрос, сохранится ли украинская и европейская свобода. Наш общий ответ однозначен. Россия не выиграет эту войну,
– подчеркнул британский премьер-министр Кир Стармер.
Заметьте! Позже в этот день Стармер должен возглавить телефонный разговор с союзниками Украины, которые входят в "Коалицию желающих". В то же время министр иностранных дел Иветт Купер посетит Киев, где присоединится к памятным мероприятиям.
Какую еще поддержку оказывает Великобритания?
Впрочем, Лондон не ограничится только деньгами. Также объявлен пакет помощи включает военную и медицинскую поддержку, отмечаются на сайте британского правительства.
- Медицинское наставничество
Великобритания направляет высококвалифицированных военных хирургов, физиотерапевтов и медсестер. Они работают непосредственно в Украине, наставляя врачей, и работают рядом с командами, которые вовлечены в сложных боевых операциях.
Британские медики используют свой опыт в травматологии для лечения военных ранений и помощи военным.
- Подготовка пилотов вертолетов
Великобритания впервые предлагает Украине подготовку инструкторов на вертолеты. Украинские пилоты учат на британской авиабазе, чтобы потом стать инструкторами по управлению вертолетами и обучать следующих авиаторов.
Это была война, которую Путин считал такой, что выиграет за неделю, но он недооценил волю украинского народа. Я отдаю дань уважения народу Украины. Горжусь единством и лидерством Великобритании в поддержке Украины. Я настроен сделать 2026 год годом завершения этой жестокой войны,
– подчеркнул министр обороны Великобритании Джон Гили.
Как Лондон увеличивает поддержку Украины?
В январе Великобритания объявила новый пакет поддержки для Украины. Лондон планирует направить 200 миллионов фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 268 миллионам долларов, на подготовку своих военных. Речь идет об обеспечении и обучении контингента, который может быть отправлен в Украину после заключения мирного соглашения, рассказал Гили.
Ранее также о дополнительной финансовой помощи объявил представитель британского МИД. Речь идет о 13 миллионах фунтов стерлингов, которые направят на восстановление украинской энергетической инфраструктуры.
Часть этих средств предусмотрена на гуманитарную поддержку людей, которые больше всего пострадали от перебоев с электроэнергией, отоплением и водоснабжением в зимний период.