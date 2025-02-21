Выплаты и субсидии для ВПЛ: кто и какую помощь сможет получить с 1 марта

Правительство продлило автоматически выплаты внутренне перемещенным лицам с 1 марта. Однако только тем, кто соответствует определенным критериям.

Кому из ВПЛ автоматически продлят выплаты в марте

ВПЛ, которые не получают выплаты на проживание, получат новый вид поддержки - субсидию на аренду жилья, пишет 24 канал со ссылкой на Минсоцполитики.

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С 1 марта состоится автоматическое переназначение этих выплат для всех ВПЛ, которые сейчас являются получателями помощи еще на один 6-месячный период при условии соответствия критериям,

– говорится на сайте ведомства.

В частности размер помощи составляет:

2 000 гривен – для взрослых;

3 000 гривен – для детей и лиц с инвалидностью.

Обратите внимание! Выплаты будут продлены автоматически и без дополнительных обращений.

Кто из ВПЛ должен подать заявление на помощь

Однако некоторые лица потеряют выплаты, если не напишут заявление, о чем говорится на Правительственном портале.

К таким людям относятся:

украинцы с детьми до 14 лет, которые живут в местности, где продолжаются активные боевые действия или в местности, где возможны такие действия;

украинцы с детьми до 14 лет, которые проживают в безопасной местности, но по какой-то причине дети не могут ходить в школу оффлайн;

семьи украинцев, где один из членов ухаживает за человеком с инвалидностью 1 группы;

семьи украинцев, в которых один из членов ухаживает за несовершеннолетним ребенком с инвалидностью или ребенком, который признан тяжелобольным.

Важно! Эти люди должны написать заявление, ведь автоматически помощь им не продлят.

Кто из ВПЛ может потерять помощь от государства

В марте потерять выплаты могут:

граждане Украины, которые были за границей дольше 30 календарных дней, при этом не имея причин, обоснованных в документах;

внутренне перемещенные лица, которые купили квартиру, жилой дом или участок стоимостью более 100 000 гривен (это не касается случаев, когда жилье было получено из бюджета города или страны);

украинцы, которые купили новую машину, сошедшую с конвейера менее 5 лет назад (исключение составляет авто, купленное волонтерами и переданное ВСУ);

те, у кого есть жилье площадью более 13,65 кв. м на одного члена семьи, и размещено оно в безопасной зоне, где не продолжаются боевые действия в активной фазе, местность не считается зоной с возможностью боевых действий в активной фазе, а также любой населенный пункт на подконтрольной Украине территории;

люди, которые купили металлы в банке, а также доллары, евро или другую иностранную валюту на сумму более 100 000 гривен (это не касается валюты, которую было получено от благотворительных организаций или приобретено, чтобы оплатить услуги в области медицины, образования или социальной сфере);

лица, на депозитном счете в банке у которых лежит более 100 000 гривен.

Субсидия на аренду жилья для ВПЛ

Вместе с тем для тех ВПЛ, которые не получают выплаты на проживание, стал доступным новый вид поддержки – субсидия на аренду жилья. Она назначается по аналогии с жилищной субсидией тем семьям, которые больше всего нуждаются в финансовой помощи,

– объяснили в Минсоцполитики.

Субсидией на аренду жилья могут воспользоваться внутренне перемещенные лица, которые:

выехали из оккупированных Россией регионов или из зон боевых действий и не имеют собственного жилья в условно безопасных регионах Украины,

или у которых жилье уничтожено или непригодно для проживания

хотят арендовать индивидуальное жилье, но не имеют достаточно средств для этого

арендуют жилье и тратят на него существенную часть своих доходов.

Обратите внимание! Семья ВПЛ может одновременно получать и субсидию на аренду, и субсидию на жилищно-коммунальные услуги.