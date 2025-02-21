Выплаты и субсидии для ВПЛ: кто и какую помощь сможет получить с 1 марта
Правительство продлило автоматически выплаты внутренне перемещенным лицам с 1 марта. Однако только тем, кто соответствует определенным критериям.
Кому из ВПЛ автоматически продлят выплаты в марте
ВПЛ, которые не получают выплаты на проживание, получат новый вид поддержки - субсидию на аренду жилья, пишет 24 канал со ссылкой на Минсоцполитики.
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С 1 марта состоится автоматическое переназначение этих выплат для всех ВПЛ, которые сейчас являются получателями помощи еще на один 6-месячный период при условии соответствия критериям,
– говорится на сайте ведомства.
В частности размер помощи составляет:
- 2 000 гривен – для взрослых;
- 3 000 гривен – для детей и лиц с инвалидностью.
Обратите внимание! Выплаты будут продлены автоматически и без дополнительных обращений.
Кто из ВПЛ должен подать заявление на помощь
Однако некоторые лица потеряют выплаты, если не напишут заявление, о чем говорится на Правительственном портале.
К таким людям относятся:
- украинцы с детьми до 14 лет, которые живут в местности, где продолжаются активные боевые действия или в местности, где возможны такие действия;
- украинцы с детьми до 14 лет, которые проживают в безопасной местности, но по какой-то причине дети не могут ходить в школу оффлайн;
- семьи украинцев, где один из членов ухаживает за человеком с инвалидностью 1 группы;
- семьи украинцев, в которых один из членов ухаживает за несовершеннолетним ребенком с инвалидностью или ребенком, который признан тяжелобольным.
Важно! Эти люди должны написать заявление, ведь автоматически помощь им не продлят.
Кто из ВПЛ может потерять помощь от государства
В марте потерять выплаты могут:
- граждане Украины, которые были за границей дольше 30 календарных дней, при этом не имея причин, обоснованных в документах;
- внутренне перемещенные лица, которые купили квартиру, жилой дом или участок стоимостью более 100 000 гривен (это не касается случаев, когда жилье было получено из бюджета города или страны);
- украинцы, которые купили новую машину, сошедшую с конвейера менее 5 лет назад (исключение составляет авто, купленное волонтерами и переданное ВСУ);
- те, у кого есть жилье площадью более 13,65 кв. м на одного члена семьи, и размещено оно в безопасной зоне, где не продолжаются боевые действия в активной фазе, местность не считается зоной с возможностью боевых действий в активной фазе, а также любой населенный пункт на подконтрольной Украине территории;
- люди, которые купили металлы в банке, а также доллары, евро или другую иностранную валюту на сумму более 100 000 гривен (это не касается валюты, которую было получено от благотворительных организаций или приобретено, чтобы оплатить услуги в области медицины, образования или социальной сфере);
- лица, на депозитном счете в банке у которых лежит более 100 000 гривен.
Субсидия на аренду жилья для ВПЛ
Вместе с тем для тех ВПЛ, которые не получают выплаты на проживание, стал доступным новый вид поддержки – субсидия на аренду жилья. Она назначается по аналогии с жилищной субсидией тем семьям, которые больше всего нуждаются в финансовой помощи,
– объяснили в Минсоцполитики.
Субсидией на аренду жилья могут воспользоваться внутренне перемещенные лица, которые:
- выехали из оккупированных Россией регионов или из зон боевых действий и не имеют собственного жилья в условно безопасных регионах Украины,
- или у которых жилье уничтожено или непригодно для проживания
- хотят арендовать индивидуальное жилье, но не имеют достаточно средств для этого
- арендуют жилье и тратят на него существенную часть своих доходов.
Обратите внимание! Семья ВПЛ может одновременно получать и субсидию на аренду, и субсидию на жилищно-коммунальные услуги.