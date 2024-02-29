Какие профессии будут актуальными через пять лет

Вследствие войны тысячи украинцев остались без работы, а многим пришлось быстро менять специализацию. Впрочем, в Правительстве уже знают, какие профессии будут востребованными и актуальными через пять лет.

Что будет с работой

По прогнозам, рынок труда продолжит претерпевать изменения, но через пять лет в Украине ожидается рост спроса на профессии врачей, инженеров, психологов и реабилитологов. Об этом в эфире телемарафона заявил заместитель министра образования Михаил Винницкий, передает 24 Канал.

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Заместитель министра образования Михаил Винницкий заявил, что министерство уже имеет представление о том, какие специалисты будут необходимы стране через пять лет.

! Особое внимание будет уделено профессиям учителей и врачей, но прогнозируется повышение спроса и на другие специальности.

Инженеры-строители, инженеры-архитекторы - нужны будут для восстановления, психологи, реабилитологи. Это профессии, по которым мы однозначно понимаем, есть прогноз, что нам они будут нужны через лет пять,

- отметил чиновник.

В то же время Винницкий отметил, что пока сложно сказать, как будет с работой у людей с другими специальностями.

Фактически мы говорим, что некоторые профессии - это подготовка скорее к самореализации личности, чем подготовка к любой профессии,

- добавляет заместитель министра.

Он также подчеркнул, что в Украине останется государственный заказ на те специальности, которые можно спрогнозировать, а на другие будет оставаться небольшое количество госзаказа и грантовая система.

Какие зарплаты в Украине

По информации от ПФУ, в течение 2023 года средняя заработная плата в Украине, с которой были уплачены страховые взносы, выросла на 7,0% и составила 14 308,46 гривен. Однако важно отметить, что эти данные отличаются от показателей, которые обнародует Государственная служба статистики Украины, где приводятся цифры среднемесячной зарплаты для штатных работников.

! Несмотря на рост номинальной зарплаты, среднегодовая инфляция в Украине за 2023 год достигла 12,9%. Это привело к снижению реальных зарплат украинцев примерно на 5%, учитывая инфляционные процессы.

Согласно правительственным прогнозам, в 2023 году ожидалось, что номинальная зарплата достигнет уровня 18 527 гривен, а реальная зарплата, скорректирована с учетом инфляции, должна была вырасти на 10,1%. Однако, по прогнозам на 2024 год, номинальная зарплата в Украине должна составлять 21 809 гривен, а реальная зарплата, с учетом инфляции, должна увеличиться на 8,5%.