Инженеры и техспециалисты будут пользоваться спросом, а зарплата вырастет: рынок труда в 2024 году

В будущем, по прогнозам специалистов, Украина будет нуждаться во все большем количестве военных работников. Речь идет в частности обо всех специальностях, связанных с войском. Также, в 2024 году стоит ожидать, что кроме минимальной зарплаты, вырастет еще и средняя.

Что будет с рынком труда в 2024 году

По данным Нацбанка, в 2023 году уровень безработицы достиг 19%. В 2024 году прогнозируется, что этот уровень снизится, а именно до 16,2%.

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Как рассказала для 24 Канала эксперт по рынку труда Валентина Гаврюшенко, кроме традиционного спроса на специальности сферы продаж/закупок, ІТ-технологий, производства и сельскохозяйственной деятельности, наиболее популярными и в этом году и на будущие пару лет в Украине будут инженеры и технические специалисты для восстановления оборонно-промышленного комплекса и развития отечественных военных технологий.

Валентина Гаврюшенко Эксперт по рынку труда, HR Нам нужны будут военные специалисты всех специальностей.

Также спрос есть на такие специальности:

Коммуникационщики,

Маркетинг и реклама,

Информационная безопасность,

Риск-менеджеры,

Грант-менеджеры,

Фандрейзеры и финансовые менеджеры,

Медицинские работники, включая реабилитологов, психологов,

Специалисты по публичной политике и управлению для реформирования государственного управления,

Специалисты строительной сферы, например архитекторы, проектанты, инженеры и т.д. – из-за масштабных потребностей восстановления инфраструктуры и промышленности.

что в декабре 2023 года для большего привлечения специалистов в Силы обороны Украины, был создан проект Министерством обороны Украины вместе с четырьмя онлайновыми платформами, например Lobby X, Work.ua, Robota.ua и OLX.

Как сообщают в DOU, в рамках проекта украинцам на сегодня предлагают около 8 520 вакансий, которые поступили от 1 245 воинских частей. На них уже есть 105 891 отзыв, то есть на одну позицию претендуют 12 кандидатов.

Будет ли дефицит кадров в этом году

По данным Work.ua, в 2024 году возможно сохранится дефицит кадров в определенных сегментах рынка труда. Кроме того, есть вероятность, что диспропорции в разрезе регионов тоже сохранятся.

Среди основных причин дефицита кадров будут:

Многие украинцы были мобилизованы на защиту государства,

Миллионы людей вынуждены выехать за границу или стали внутренне перемещенными лицами.

Кстати, в 2023 году большинство работодателей столкнулись с дефицитом кадров. И усиливался он неравномерным восстановлением рынка труда как в географическом, так и отраслевом измерении.

Количество вакансий увеличилось с 59,5 тысячи в январе 2023 года до 101,4 тысячи в ноябре. А в январе 2024 года – до 75,5 тысячи.

Для сравнения – в феврале 2022 года на сайте Work.ua было размещено более 106 тысяч вакансий.

что в начале полномасштабного вторжения количество предложений работы на рынке труда сократилось более чем в 10 раз, в то же время конкуренция среди соискателей на одну вакансию выросла более чем в 7 раз.

Самую высокую конкуренцию среди соискателей в 2023 году стабильно наблюдали:

в Киевской области,

в Харьковской области,

в Винницкой области.

В то же время самая низкая конкуренция была:

в Закарпатской области,

в Черновицкой области,

в Херсонской области.

Средняя зарплата вырастет

Дефицит кадров прослеживался как в прифронтовых регионах, так и на западе страны.

Как рассказывает Гаврюшенко, в 2024 году средняя заработная плата составит 21 809 гривен, а реальная зарплата повысится на 8,5%.

Если брать в разрезе регионов, то самая высокая зарплата будет:

в Киеве и области – 21 800 гривен,

далее Львовская область – 20 000 гривен,

Одесская и Днепропетровская – 18 000 – 19 000 гривен соответственно,

Харьковская – 18 000 гривен,

Полтавская область – 16 000 гривен.

Среди самых популярных профессий будут продавец-консультант, водитель, менеджер по продажам, администратор, повар, разнорабочий, бухгалтер. А самые большие зарплаты – у военных, водителей-международников и рекламщиков,

– говорит эксперт.

Напоминаем, что в 2023 году средняя заработная плата выросла на 23% – с 15 тысяч гривен в январе до 18,5 тысячи гривен в ноябре.

В 2024 году, согласно проекту госбюджета, минимальный размер заработной платы с 1 января вырос до 7,1 тысячи гривен, а в апреле этот показатель достигнет 8 тысяч гривен.

Как менялась зарплата в Украине за последний год

Анализируя данные средней заработной платы в Украине с конца декабря 2023 года, в марте 2024 года уровень ее вырос.