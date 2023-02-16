В Украине скоро посевная: может ли из-за этого не хватать горючего на АЗС
Источник:Enkorr
Украинские трейдеры сумели построить эффективную систему снабжения горючего. Поэтому, по мнению эксперта по рынку горючего, его дефицит больше в Украине не повторится.
Повлияет ли посевная на дефицит и ценообразование горючего
Таким образом, рецидив нехватки горючего, в том числе и во время предстоящей посевной кампании, фактически исключен, а будущая посевная никоим образом не повлияет на ценообразование на горючее, а сформированные запасы помогут украинским аграриям с легкостью пройти этот период.
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Что касается ценообразования горючего, то посевная тоже никоим образом на это не повлияет.
Уже лет десять фактор весенних/осенних полевых работ не влияет на цены на горючее. Почему? Потому что все понимают, что весной нужно больше – и все везут больше заранее. И осенью – то же самое. Соответственно, единственный влияющий фактор – это мировая цена. Я уверен, что не будет никакого всплеска цен из-за каких-то внутренних факторов, потому что у нас есть запасы и топлива достаточно в Европе.
Он подчеркивает, что в Украине агросектор пока достаточно самодостаточен. Поэтому агрохолдинги имеют не только собственные хранилища и бензовозы, но даже танкеры, чтобы самостоятельно привозить горючее.
К сожалению, надо признать также, что многие посевные площади просто потеряны, эти земли нельзя будет возделывать. Соответственно, нам потребуется меньше горючего, чем раньше. Поэтому топлива много, запасы есть, а спрос будет меньше обычного. Поэтому я вообще не вижу никаких рисков, вызванных именно посевной кампанией,
– отмечает эксперт.
В Украине нет дефицита топлива
Это ситуация, с которой не сталкивалась ни одна страна мира. Мы построили новую разветвленную систему поступления горючего. Она сдала свой первый экзамен в октябре – ноябре, когда появился всплеск использования генераторов. Сейчас у Украины хороший запас горючего, и она очень уверенно движется в весенний сезон, – подчеркивает он.
Так что с началом действия эмбарго на российскую нефть на нефтепродукты Украина и Европа мощно подготовились и запаслись горючим.
Европа "залита" горючим, мы тоже. Сегодня в крупнейших сетях Украины горючего на более 30 суток реализации. И это при том, что оперативные поставки продолжаются в нормальном режиме,
– рассказывает Куюн.
В Украине дешевеет горючее
Достаточные запасы топлива повлияли и на цену дизеля и бензина. Даже вопреки пессимистическим прогнозам. Директор Консалтинговой группы "А-95" резюмирует, что за январь цены на бензин и дизтопливо потеряли 4 – 5 гривен на литре.
На сжиженный газ – почти 15%. В феврале еще сохраняется потенциал для дальнейшего снижения цен на одну – две гривны за литр. Это минимум,
– добавляет он.