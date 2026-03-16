Без льгот на трансформаторы: как Кабмин отменил "скидки" на ввоз энергооборудования
- Кабмин Украины отменил льготы на ввоз некоторого электрического оборудования, которое теперь облагается налогом при импорте.
- До 2029 года действуют льготы на ввоз энергооборудования, что позволяет экономить на налогах и обеспечить энергоситему.
Кабинет министров Украины принял изменения относительно ввоза некоторых энерготоваров в Украину. Например, отныне за трансформаторы, которые ранее доставляли без налогообложения на таможне, надо будет платить.
Что известно об импорте трансформаторов и новых правилах ввоза?
Так, Кабмин внес изменения в перечень товаров, ранее освобождавшихся от налогообложения ввозной пошлиной и НДС при ввозе на таможню Украины. Речь идет о соглашениях, которые осуществляет Секретариат Энергетического Сообщества.
В частности теперь облагаться налогом будет позиция 8504, куда относятся:
- трансформаторы электрические;
- статические преобразователи электрические;
- катушки индуктивности и дроссели.
Что известно о льготном ввозе энергооборудования?
Ранее Государственная таможенная служба сообщала, что льготный ввоз на энергетическое оборудование продлили до 2029 года. Причина – ситуация в энергосистеме и возможные вызовы.
В частности по законодательству воспользоваться правом ввоза без налогов на таможне могут и предприниматели, и рядовые граждане. Известно, что льгота распространяется и на прямой ввоз энерготоваров, и на посылки, которые доставляют на таможенную территорию Украины. Ввозить по программе можно критически важное оборудование для генерации и распределения энергии. В частности:
- электрогенераторные установки с поршневым двигателем с искровым зажиганием определенной мощности;
- ветроэнергетические электрогенераторные установки;
- литий-ионные аккумуляторы электрические.
Также на ресурсе "Слободской край" говорится о том, что харьковчане активно пользуются льготным ввозом энергооборудования. А больше всего пользуются спросом по программе льгот:
- электрические аккумуляторы (в частности литий-ионные);
- электрогенераторы;
- солнечные панели;
- инверторы.
Известно, что в течение 2025 года через таможню Харькова прошло оборудования на сумму 89,2 миллиона гривен.
Заметьте! Импортеры сэкономили 18 миллионов гривен на налогах, благодаря льготному ввозу.
В то же время в 2026 году спрос не уменьшается. За первые 2 месяца года зарегистрировали сумму льгот на 10,2 миллиона гривен. Поэтому, двухмесячный импорт 2026 года превышает половину льгот за весь 2015 год.
Что еще известно об энергоситуации в Украине?
Ранее сообщалось, что Россия повредила 9 гигаватт генерации. А чтобы подготовиться к следующей зиме – принять соответствующие меры надо уже сейчас. В частности речь идет о поиске финансирования на восстановление энергетики и качественную подготовку каждого из городов.
В то же время известно, что правительство планирует привлечь более 5 миллиардов евро для энергопроектов в 2026 году. Министр энергетики отметил, что за время полномасштабной войны Россия 5 900 раз атаковала энергетику Украины. И хотя повреждения являются существенными, система выдержала. Поэтому сейчас задача украинцев – максимально подготовиться к следующей зиме.