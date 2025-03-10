Преемник Трюдо обещает заставить США выказать уважение Канаде

Трамп утвердил внедрение тарифов для Канады. Однако, канадское правительство обещает достойный ответ на такие действия.

Как Канада ответит на действия США

Канада уже ввела пошлины в ответ на тарифы США, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Будущий премьер-министр Марк Карни сделал заявление, что его правительство сохранит пошлины для США. Он также критически оценил деятельность Трампа.

Марк Карни Новоизбранный лидер Либеральной партии Канады Он атакует канадские семьи, рабочих и предприятия, и мы не можем позволить ему преуспеть и не будем.

Карни говорит, что Канада будет сохранять пошлины "пока американцы не выкажут нам уважения". Преемник Трюдо иронично высказался о назревающей торговой войне с США.

В торговле, как и в хоккее, Канада выигрывает,

– говорит Карни.

Напомним! Трамп угрожал превращением Канады в 51 штат США. Американский президент также обвинил канадцев в нелегальной иммиграции на территорию Америки.