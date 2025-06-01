Канада готовится к новому соглашению с США: главная ставка – на работников и компании

Правительство Канады пытается возобновить торговые переговоры с США. В стране уже отменила план налогообложения американских технологических компаний. Известно, что президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Марк Карни договорились возобновить переговоры с последующим заключением соглашения до 21 июля.

Как Канада стремится к новым экономическим отношениям с США

Отмечается в заявлении, что новое правительство Канады ведет сложные переговоры по новому экономическому партнерству и безопасности с США, передает 24 Канал со ссылкой на правительство Канады.

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Там добавляют, что сейчас сосредоточены над тем, чтобы достичь лучших условий для канадских работников и предприятий.

В переговорах о новых экономических и безопасностных отношениях между Канадой и Соединенными Штатами новое правительство Канады всегда будет руководствоваться общим вкладом любого возможного соглашения в лучшие интересы канадских работников и предприятий,

– сказал премьер-министр Карни.

Он также добавил, что Канада потратит на соглашение столько времени, сколько потребуется, но не более.

Поэтому, министр финансов и национальных доходов, Франсуа-Филипп Шампань, для поддержки переговоров между Канадой и США переговоров между Канадой и США объявил даже об отмене налога на цифровые услуги.

С 30 июня сбор налога будет прекращен, а Шампань вскоре подаст на рассмотрение законопроект об отмене Закона о налоге на цифровые услуги.

Напоминаем, что налог был объявлен еще в 2020 году и он касался крупных технологических компаний, работающих в Канаде. Поэтому, они могли не платить налоги с доходов, которые получили от канадцев.