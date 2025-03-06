Пошлины Трампа больше всего ударят по США, а не по другим странам

Большинство американцев считают, что именно США, а не другие страны, почувствуют наибольшие последствия пошлин, введенных Трампом. Опросы свидетельствуют, что настроения граждан относительно нововведенных пошлин не слишком оптимистичны.

Пошлины Трампа повлияют на США

По результатам опроса, 54% респондентов заявили, что основное бремя пошлин на импортируемую продукцию ляжет на компании и граждан США, передает 24 Канал со ссылкой на The Hill.

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Как разделились настроения американцев:

24% респондентов считают, что больше пострадают экспортеры из других стран.

68% опрошенных уверены, что повышение пошлин на иностранные товары приведет к росту цен в США.

8% убеждены, что это не окажет существенного влияния на стоимость продукции.

Обратите внимание! Опрос проводился с 1 по 4 марта среди 1 638 респондентов, а погрешность составляет 3,7 процентного пункта.

Ответ Канады и Китая

Президент США Дональд Трамп ввел 25% пошлины на импорт из Канады и Мексики, а также вдвое повысил пошлины на китайские товары. Он выразил недовольство из-за потока фентанила в США, хотя эксперты отмечают, что значительная часть этих наркотиков поступает не через границу с Канадой.

В ответ премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о введении 25% пошлин на американские товары на сумму 30 миллиардов долларов немедленно, а еще на 125 миллиардов долларов – через 21 день.

Интересно! Свою реакцию выразило и Министерство торговли Китая. Начиная с 10 марта, Китай вводит до 15% пошлины на определенные американские товары, в частности сельскохозяйственную продукцию – курятину, свинину, сою и говядину. Кроме того, в китайский список экспортного контроля добавлено 15 американских компаний.