Как новые пошлины Трампа могут повлиять на экономику США

Введение пошлин на импортные товары может способствовать развитию внутреннего производства и поиску новых американских поставщиков. Однако этот процесс не будет мгновенным и потребует времени для адаптации экономики.

Как пошлины повлияют на США

Американцы уже сейчас вынуждены платить на 25% больше за товары, которые не имеют альтернативы на внутреннем рынке США, рассказал экономист Олег Пендзин в коментарии 24 Каналу.

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Новые пошлины для Китая, Канады и Мексики приведут к пропорциональному повышению цен на импортную продукцию внутри страны.

Это, свою очередь, может:

Ускорить инфляцию;

Ослабить курс доллара;

Негативно повлиять на американских производителей, которые зависят от импорта сырья и комплектующих.

Эти процессы займут определенный период. Однако уже сейчас каждый американец должен платить на 25% дороже за товары, которые будут иметь безальтернативные условия пребывания на рынке США,

– объясняет Пендзин.

Хотя новая таможенная политика направлена на поддержку национального производства, в краткосрочной перспективе она может привести к значительным экономическим трудностям для потребителей и бизнеса.

Сокращение рабочих мест и инфляция

Внедрение таможенных ограничений может привести не только к росту цен, но и к снижению объемов производства экспортных товаров. Как следствие, американские компании будут вынуждены сокращать рабочие места, что еще больше ослабит потребительские настроения в стране.

Согласно отчету Trading Economics, в январе 2025 года инфляция в США выросла до 3% в годовом измерении, тогда как в декабре она составляла 2,9%. Рынок ожидал, что этот показатель останется на уровне 2,9%, но реальные данные свидетельствуют о замедлении борьбы с инфляцией.

Заметьте! Это самый высокий уровень инфляции в США с июня 2024 года, что может осложнить дальнейшие экономические решения и монетарную политику Федеральной резервной системы.