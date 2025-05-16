В Bloomberg рассказали, сколько еще Трамп будет удерживать пошлины на китайские товары
- Тарифы Дональда Трампа на китайские товары, вероятно, останутся на уровне 30% до конца 2025 года, что ограничит экспорт Китая в США.
- Результаты опроса показывают низкие ожидания относительно быстрой отмены пошлин, но есть шансы на их снижение до 20% в случае окончательной торговой сделки.
Тарифы Дональда Трампа на китайские товары, вероятно, останутся на уровне, который ограничит экспорт Китая в США после завершения 90-дневного торгового перемирия. Аналитики и инвесторы предполагают, что Пекину придется и в дальнейшем испытывать экономическое давление, несмотря на активные переговоры.
Сколько еще будут действовать пошлины Трампа на китайские товары
Пошлины США на китайские товары, скорее всего, останутся на уровне 30% до конца 2025 года, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
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Об этом свидетельствуют данные опроса, который провели в агентстве. В исследовании приняли участие 22 респондента, среди которых представители азиатских, европейских и американских инвестиционных фондов, банков и исследовательских учреждений.
Хотя текущая ставка ниже, чем до недавнего "потепления", она все же достаточно высока, чтобы в среднесрочной перспективе сократить объемы китайского экспорта в США на 70%,
– говорится в материале.
Результаты опроса свидетельствуют о низких ожиданиях относительно того, что торговые переговоры быстро отменят пошлины. Согласно другому опросу, официальная статистика, вероятно, покажет замедление промышленного производства в Китае в апреле из-за давления тарифной политики на экспорт.
Ожидания относительно дальнейших перспектив разделились:
- семь респондентов прогнозируют снижение тарифов ниже 30% в течение следующих шести месяцев;
- шестеро ожидают их роста.
Обратите внимание! В случае окончательного торгового соглашения между США и Китаем, пошлины могут снизиться до 20%.
О чем еще свидетельствует опрос
Большинство респондентов считает, что тарифы, введенные Трампом в его первый срок, останутся в силе, поскольку их отмена стала бы существенной уступкой. По оценкам Bloomberg Economics, эти пошлины в среднем составляют около 12%.
Что продемонстрирует официальная статистика?
В частности официальная статистика, которую обнародуют в понедельник утром, покажет, что промышленное производство в Китае выросло на 5,9% в апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это ниже мартовского показателя в 7,7%. Рост экспорта замедлился, а заводская активность также ослабла. Об этом говорится в прогнозе экономистов.
Ожидается, что розничные продажи выросли на 6% в апреле, что немного выше, чем в марте. Рост инвестиций в основные активы, вероятно, осталось на уровне 4,3%, что немного выше, чем в предыдущем месяце,
– добавили в Bloomberg.
Важно! Несколько респондентов в исследовании по тарифам предостерегли от чрезмерного прогнозирования из-за непредсказуемости действий Трампа в торговой политике.