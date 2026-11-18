Какую сумму выплатит государство родственникам умершего пенсионера

В 2026 году размер государственной помощи на похороны застрахованного лица вырос вдвое и теперь составляет 8 500 гривен. Если же скончался бывший военнослужащий, его семья имеет право на выплату в размере трех пенсий умершего, но не более 16 640 гривен, о чем пишет "Дебет-Кредит".

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Чтобы финансовая помощь поступила без задержек, лицу, занимающемуся организацией похорон, необходимо обратиться в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда. Специалисты советуют заранее подготовить базовый пакет документов, чтобы не тратить лишнее время в очередях.

Обратите внимание! Вам обязательно понадобятся паспорт, идентификационный код, свидетельство о смерти и выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния. Само заявление вы сможете заполнить непосредственно во время приема, однако крайне важно иметь при себе актуальные реквизиты вашего банковского счета в формате IBAN.

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Что делать с недополученной пенсией умершего

Помимо целевой выплаты на похороны, родственники имеют законное право получить средства, которые пенсионер не успел получить при жизни. В народе эту сумму часто называют "тринадцатой пенсией", и она не аннулируется после смерти человека.

Эти деньги государство выплачивает членам семьи, проживавших вместе с умершим, или нетрудоспособным родственникам, находившимся на его иждивении.

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Если за выплатой никто не обратится вовремя, она автоматически перейдет в состав общего наследства, доступ к которому откроется только через нотариуса– предупреждают юристы.

Что еще предусмотрено в отношении социальных гарантий для семей

Потеря главного кормильца дает право несовершеннолетним детям и студентам в возрасте до 23 лет на ежемесячную финансовую поддержку. На одного нетрудоспособного члена семьи государство стабильно начисляет 50% от пенсии по возрасту умершего, а если иждивенцев двое или более – 100%, которые делятся между ними поровну.

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Оформить такую помощь может также неработающий родственник, вынужденный ухаживать за ребенком умершего до достижения им восьмилетнего возраста. Главное правило – не медлить с подачей документов, ведь при обращении в течение 12 месяцев пенсию назначат задним числом.

Какие дополнительные надбавки к пенсиям действуют этой осенью

Напомним, что украинская пенсионная система предусматривает ряд других финансовых надбавок для уязвимых категорий. В частности, неработающие пенсионеры, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетних детей, имеют право на ежемесячную доплату в размере 150 гривен.

Кроме того, как уже сообщалось, многодетные матери, воспитавшие пятерых и более детей, получают специальную надбавку от 908 до 1038 гривен. Также Пенсионный фонд автоматически начисляет возрастные доплаты: после 70 лет пенсионерам добавляют 300 гривен, с 75 лет – 456 гривен, а после 80 лет эта сумма увеличивается до 570 гривен.