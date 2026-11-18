Яку суму виплатить держава родичам померлого пенсіонера

У 2026 році розмір державної допомоги на поховання застрахованої особи зріс удвічі й тепер становить 8 500 гривень. Якщо ж із життя пішов колишній військовослужбовець, його родина має право на виплату в розмірі трьох пенсій померлого, але не більше ніж 16 640 гривень, про що пише Дебет-Кредит.

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Щоб фінансова допомога надійшла без затримок, особі, яка займається організацією похорону, необхідно звернутися до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду. Фахівці радять підготувати базовий пакет паперів заздалегідь, щоб не витрачати зайвий час у чергах.

Зверніть увагу! Вам обов'язково знадобляться паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про смерть та витяг з Державного реєстру актів цивільного стану. Саму заяву ви зможете заповнити безпосередньо під час прийому, проте вкрай важливо мати при собі актуальні реквізити вашого банківського рахунку у форматі IBAN.

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Що робити з недоотриманою пенсією померлого

Окрім цільової виплати на поховання, родичі мають законне право забрати кошти, які пенсіонер не встиг отримати за життя. У народі цю суму часто називають "тринадцятою пенсією", і вона не анулюється після смерті людини.

Ці гроші держава виплачує членам сім'ї, які проживали разом із померлим, або ж непрацездатним родичам, що перебували на його утриманні.

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Якщо за виплатою ніхто не звернеться вчасно, вона автоматично перейде до складу загальної спадщини, доступ до якої відкриється лише через нотаріуса– попереджають юристи.

Які ще соціальні гарантії передбачені для родин

Втрата головного годувальника відкриває право для неповнолітніх дітей та студентів віком до 23 років на щомісячну фінансову підтримку. На одного непрацездатного член сім'ї держава стабільно нараховує 50% від пенсії за віком померлого, а якщо утриманців двоє або більше – 100%, які діляться між ними порівну.

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Оформити таку допомогу може також непрацюючий родич, який змушений доглядати за дитиною померлого до досягнення нею восьмирічного віку. Головне правило – не зволікати з подачею документів, адже при зверненні протягом 12 місяців пенсію призначать заднім числом.

Які додаткові бонуси до пенсій діють цієї осені

Нагадаємо, що українська пенсійна система передбачає низку інших фінансових надбавок для вразливих категорій. Зокрема, непрацюючі пенсіонери, які самостійно виховують неповнолітніх дітей, мають право на щомісячну доплату в розмірі 150 гривень.

Крім того, як вже повідомлялося, багатодітні матері, які виховали п'ятьох і більше дітей, отримують спеціальну надбавку від 908 до 1038 гривень. Також Пенсійний фонд автоматично нараховує вікові доплати: після 70 років пенсіонерам додають 300 гривень, з 75 років – 456 гривень, а після 80 років ця сума зростає до 570 гривень.