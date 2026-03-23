Страна Африки может поставлять газ в Украину: Зеленский огласил подробности

Сейчас Украина активно ищет союзников, которые могли бы предоставить стране дополнительные поставки газа. Это очень актуально для Киева на фоне постоянных российских атак по энергетике.

Кто еще может поставлять газ в Украину?

Одной из таких стран может стать Мозамбик, о чем сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский Президент Украины Обсудили возможности поставок газа в Украину и возможности противодействия вызовам безопасности с Президентом Мозамбика Даниэлем Шапу.

Он добавил, что Украина заинтересована в дополнительных поставках энергоресурсов, а Мозамбик – в украинском опыте и технологиях для усиления внутренней безопасности. Также государство стремится защитить людей от террора.

Говорили также о возможном сотрудничестве в сфере цифровизации и продовольственной безопасности,

– написал Зеленский.

Заметьте! Мапуту и Киев договорились, что команды будут работать вместе.

Кто еще поможет Украине с газом?

Напомним, что еще одним партнером для наращивания поставок газа в Украину станет Румыния. Во время пресс-конференции президент Украины сообщил, что Киев обсуждает с Бухарестом проекты для совместной разработки и хранения природного газа.

И дизель нам еще нужен. Я обратился к президенту с просьбой, очень хотим, чтобы мы нашли такую помощь Украине во время, когда "русские" просто разрушают все наши резервуары,

– отметил Владимир Зеленский.

Обратите внимание! В то же время в феврале текущего года Нафтогаз впервые импортировал американский сжиженный газ через СПГ-терминал в Германии.

