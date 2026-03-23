Страна Африки может поставлять газ в Украину: Зеленский огласил подробности
- Украина рассматривает возможность поставок газа из Мозамбика, с которым также обсуждается сотрудничество в сфере безопасности и технологий.
- Румыния станет еще одним партнером для поставок газа, с которой Украина обсуждает совместные проекты по разработке и хранению природного газа.
Сейчас Украина активно ищет союзников, которые могли бы предоставить стране дополнительные поставки газа. Это очень актуально для Киева на фоне постоянных российских атак по энергетике.
Кто еще может поставлять газ в Украину?
Одной из таких стран может стать Мозамбик, о чем сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Обсудили возможности поставок газа в Украину и возможности противодействия вызовам безопасности с Президентом Мозамбика Даниэлем Шапу.
Он добавил, что Украина заинтересована в дополнительных поставках энергоресурсов, а Мозамбик – в украинском опыте и технологиях для усиления внутренней безопасности. Также государство стремится защитить людей от террора.
Говорили также о возможном сотрудничестве в сфере цифровизации и продовольственной безопасности,
– написал Зеленский.
Заметьте! Мапуту и Киев договорились, что команды будут работать вместе.
Кто еще поможет Украине с газом?
Напомним, что еще одним партнером для наращивания поставок газа в Украину станет Румыния. Во время пресс-конференции президент Украины сообщил, что Киев обсуждает с Бухарестом проекты для совместной разработки и хранения природного газа.
И дизель нам еще нужен. Я обратился к президенту с просьбой, очень хотим, чтобы мы нашли такую помощь Украине во время, когда "русские" просто разрушают все наши резервуары,
– отметил Владимир Зеленский.
Обратите внимание! В то же время в феврале текущего года Нафтогаз впервые импортировал американский сжиженный газ через СПГ-терминал в Германии.
Что еще известно о ситуации с газом?
- Конфликт на Ближнем Востоке может повлиять на поставки и стоимость импортного газа в Украине. В частности эскалация привела к резкому росту цен на СПГ в Европе и по всему миру.
- Кроме того, Украина планирует переход на когенерацию в соответствии с Планом устойчивости, которая потребует больше газа. Но он дорожает, поэтому найти средства на закупки, как отмечают эксперты, будет непросто.