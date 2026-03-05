Остановка поставок электроэнергии от Словакии: в Укрэнерго объяснили ситуацию

В среду, 4 марта, правительство Словакии заявило о прекращении аварийных поставок света в Украину. Однако Укрэнерго не получало пока никаких официальных сообщений об этом.

Что известно о ситуации с поставками света из Словакии?

В то же время даже прекращение помощи не окажет существенного влияния на Украину, о чем сообщили в компании.

Возможное досрочное прекращение действия договора о взаимном предоставлении аварийной помощи словацким системным оператором (SEPS) – не скажется на ситуации в энергосистеме Украины,

– отметили в Укрэнерго.

Дело в том, что привлечение такой поддержки со словацкого направления имело несистемный характер. Более того, оно осуществлялось в очень ограниченном объеме.

Обратите внимание! Последний раз словацкий оператор системы передачи предоставлял аварийную помощь на запрос НЭК "Укрэнерго" еще 23 января.

Кроме того, никаких официальных документов о намерении разорвать действующий двусторонний договор между SEPS и "Укрэнерго" о взаимном предоставлении аварийной помощи от словацкой стороны пока не поступало. Но есть также нюанс: договоров о предоставлении или получении аварийной помощи – никак не связан с вопросом коммерческих обменов электроэнергией.

Сейчас импорт электроэнергии из Словакии осуществляется без каких-либо ограничений. Он происходит в объемах, определяемых результатами аукционов по распределению пропускной способности межгосударственных сечений.

Обратите внимание! В то же время данные ExPro свидетельствуют, что импорт электроэнергии из Словакии осуществлялся в феврале 2026 года как из Словакии, так и из Венгрии. И это несмотря на заявления лидеров этих государств. В частности доля Словакии в последний месяц зимы составляла 18%.

Что еще следует знать о ситуации со светом в Украине?