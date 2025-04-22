Поставки российской нефти в Индию в апреле могут достичь двухлетнего максимума

Поставки российской нефти в Индию в апреле растут до самого высокого уровня за последние два года. Потоки восстанавливаются после сбоев, вызванных санкциями США против энергетического сектора Кремля.

Индия увеличила закупки российской нефти

По данным аналитической компании Kpler, импорт российской нефти Индией в апреле может достичь 2,15 миллиона баррелей в сутки, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Это станет самым большим месячным показателем с мая 2023 года. Объемы поставок растут после падения до 14-месячного минимума в феврале.

Что происходит в отношениях между Москвой и Нью-Дели? В частности торговые отношения между Россией и Индией в области нефти почти вернулись к привычному уровню. Причиной стало то, что после воздействия американских санкций в начале года было восстановлено цепи поставки, которые обеспечивали Индии доступ к более дешевой нефти. Однако данные по апрелю являются предварительными, и некоторые танкеры могут прибыть уже в мае.

Для индийских нефтепереработчиков экономика остается привлекательной,

– отметил Сумит Ритолия, ведущий аналитик по исследованиям в сфере переработки нефти и моделирования в компании Kpler.

По его словам, российская нефть Urals торгуется с "благоприятной скидкой" по сравнению с нефтью из Западной Африки и Ближнего Востока. Ритолия добавил, что восстановление объемов переработки нефти в России в ближайшие месяцы может уменьшить экспорт и объемы поставок в Индию после мая.

Обратите внимание! Более десятка танкеров направляются в Джамнагар, что в западном индийском штате Гуджарат, где Reliance Industries Ltd. владеет крупнейшим в мире нефтеперерабатывающим комплексом, по данным Kpler.